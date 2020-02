Marketing-Investment bis zu 50.000 Euro am Tag – DRVE bietet in den nächsten sechs Monaten 100 Startups eine schnelle Skalierung

Je nach Anforderung das richtige Programm

DRVE bietet zwei Programme für Unternehmen an: Fully Managed und Co-Managed. Mit dem Fully Managed-Programm „Velocity“ werden Unternehmen angesprochen, die bereits eine gewisse Sichtbarkeit besitzen, jährliche Umsätze im sechsstelligen Bereich erzielen und ein schnelles Wachstum anstreben. DRVE verwaltet das Sales Marketing komplett eigenständig und erreicht so ein Umsatzwachstum von bis zu 700% pro Monat. Möglich wird das durch das Kapital, das Know-how, die Spezialisten, Systeme und Algorithmen, die DRVE hierfür bereitstellt.

Das Co-Managed-Programm „FastForward” richtet sich an Unternehmen, die entweder bereits eingespielte Marketing-Teams haben oder noch nicht über entsprechende Traction verfügen. DRVE unterstützt hier bei der Skalierung, Finanzierung und Internationalisierung der Aktivitäten und stellt sicher, dass die Unternehmen sich das auch leisten können.

In beiden Fällen finanziert DRVE die Kosten für das digitale Marketing vor und berechnet einen zu verhandelnden Umsatzanteil. So verfügen DRVE-Unternehmen über ein großes Budget und können insgesamt bis zu 50.000 Euro pro Tag für digitale Werbung bei DRVE beantragen.

Welche Unternehmen sind geeignet?

DRVE möchte Startups so schnell wie möglich in seine Programme integrieren. Dazu wird keine aufwendige Due Diligence durchgeführt oder die Offenlegung von Businessplänen benötigt. Im Idealfall wird der Programmzuschlag innerhalb weniger Tage erteilt. Entscheidend ist hier, dass ein innovatives Produkt vorliegt, das online verkauft wird oder verkauft werden kann. DRVE analysiert hier vor allem die Historie des Unternehmens in den Märkten und kann damit die Chancen für die Zukunft simulieren und berechnen.

Im Fokus stehen also klassische E-Commerce-Startups, aber auch Unternehmen, die online eine große Reichweite und Sichtbarkeit benötigen. Wie etwa Unternehmen aus den Bereichen SaaS, Gaming oder App-Entwicklung.

Zudem ist wichtig, dass monatlich bereits mindestens 10.000 Euro umgesetzt werden, dass Traffic auf der Website vorhanden ist und man, wenn auch im kleinen Umfang, eine positive Geschäftsentwicklung innerhalb der letzten sechs Monate erkennen kann. Im persönlichen Austausch mit DRVE wird dann bald klar, ob man zueinander passt. „Wir möchten selbstverständlich zügig eine Win-Win-Situation erreichen. Deshalb müssen durch unser Marketingbudget die Umsätze sehr schnell wachsen. Das heißt, wir reden hier von einer vielfachen Steigerung in wenigen Wochen. Nur dann kann die Zusammenarbeit für beide Seiten funktionieren. Denn wir verdienen nur, wenn der Kunde verdient“, erklärt Oliver Mauss, CEO von DRVE. Bis heute sind bereits 50 internationale Unternehmen bei DRVE im Programm.