Marketingmaßnahme mit Wirkung: Personal Branding für Selbstständige

Oft unternehmen Selbstständige in Sachen Marketing vieles, doch leider bleibt der Erfolg aus ? es werden keine neuen Aufträge generiert. ?Mit unseren Erkenntnissen aus über 1.000 Positionierungsgesprächen sind wir der Frage nachgegangen, wie ein Selbstständiger zu mehr Sichtbarkeit kommt. Die Beantwortung und der Schlüssel für Erfolg liegen im grundlegenden Ansatz von Personal Branding?, erläutert Geschäftsführerin und Strategie-Expertin der werdewelt, Susanne Wagner.

Personal Branding folge anderen Gesetzen als klassisches Marketing. Ein Produkt könne zum Beispiel solange geformt werden, bis es zur Zielgruppe passt. Für Menschen funktioniere das nicht. Wagner führt weiter an: ?Die Unterscheidung, die Einzigartigkeit und damit die Abgrenzung gegenüber dem Wettbewerb kann nur über einen Mix aus verschiedenen Charakteristika erfolgen.?

Wer Menschen erreichen und neue Kunden gewinnen möchte, der müsse in erster Linie als authentische, nahbare, greifbare Person auftreten. Mit Ecken und Kanten. Mit einer Herkunft und mit individuellen Werten. ?Deshalb sollte sich die Positionierung aus genau diesen verschiedenen Aspekten zusammensetzen ? denn Identität ist niemals eindimensional?, betont Wagner. Neben dieser Positionierung brauche es ein darauf abgestimmtes Marketing aber auch vertriebliche Maßnahmen.

Wie Personal Branding als Erfolgsfaktor für Selbstständige eingesetzt werden kann erfahren Sie in ?Das große Personal Branding Handbuch?. Nähere Informationen unter: www.personal-branding-handbuch.de

Nähere Informationen zu werdewelt unter https://www.werdewelt.info

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Pionieren des Personal Branding eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen für die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Aufbauend auf dem Positionierungstag füllen wir Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen – crossmedial.

Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 15 Jahren, 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen sowie mehreren Buchveröffentlichungen. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr.

Wir machen Menschen zu Marken.