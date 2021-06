Markt für benigne Prostatahyperplasie (BPH) ? Brancheneinblicke und Prognosen 2020-2025 Führende Unternehmen, Umsatzanalyse, Wachstum, Chancen, Branchentrends, Preis und Bericht

Der Markt wächst aufgrund mehrerer Faktoren; Die wachsende Zahl der älteren Männer ist jedoch ein Hauptfaktor, der das Wachstum des Marktes für BPH-Geräte beeinflusst. Die BPH ist eine der häufigsten Erkrankungen bei Männern, die sich in der Regel nach dem 40. Lebensjahr entwickelt, mit einer Prävalenz von etwa 8?60% zwischen 40 und 90 Jahren. Darüber hinaus sind etwa 70% der US-Männer im Alter zwischen 60 und 69 Jahren davon betroffen. Etwa 32 Millionen Männer weltweit leiden an leichten bis schweren BPH-Symptomen. Laut mehreren medizinischen Studien wird bei mehr als 50 % der Männer über 50 Jahren eine vergrößerte Prostata diagnostiziert. Außerdem leiden 4 Millionen Männer an BPH. Daher ist die hohe Prävalenz bei Männern ein wesentlicher Faktor für die Nachfrage nach fortschrittlichen Medizinprodukten.

EINBLICKE VON ANBIETERN

Der globale Markt für BPH-Geräte ist ziemlich konzentriert und zeichnet sich durch die Präsenz etablierter Anbieter aus, die die Mehrheit des Anteils halten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl globaler und regionaler Akteure, die fortschrittliche BPH-Geräte auf dem Markt anbieten. Teleflex, KARL STORZ, Lumenis, Urologix und Boston Scientific sind die Hauptakteure auf dem Markt für Geräte für benigne Prostatahyperplasie. Diese Unternehmen verfügen über eine breite geografische Präsenz, ein diversifiziertes Produktportfolio und einen starken Fokus auf Innovations- und Forschungsaktivitäten.

Die folgenden Faktoren werden wahrscheinlich zum Wachstum des Marktes für benigne Prostatahyperplasie-Geräte im Prognosezeitraum beitragen:

? Entstehung innovativer BPH-Behandlungsgeräte

? Popularität von robotergestützten Operationstechniken

? Zunahme der Nachfrage nach minimalinvasiver Behandlung

Marktsegmentierung für Geräte für benigne Prostatahyperplasie

Der Marktforschungsbericht für Geräte für benigne Prostatahyperplasie enthält eine detaillierte Segmentierung nach Verfahren, Endbenutzer und Geografie. Das Segment der PUL-Technologie wächst aufgrund der wachsenden Patientenpopulation und der zunehmenden Akzeptanz fortschrittlicher minimal-invasiver Behandlungen. PUL ist ein fortschrittliches minimal-invasives Verfahren zur Behandlung von BPH mit weniger Komplikationen. Da diese Verfahren unter Lokal-, Spinal- oder Vollnarkose oder in Arztpraxen oder Kliniken durchgeführt werden können, erregt die Technik bei Endverbrauchern in entwickelten Volkswirtschaften Aufmerksamkeit und beeinflusst damit das Segment.

Im Jahr 2019 war der Endverbraucher im Krankenhaus das größte Segment auf dem globalen Markt für Geräte für benigne Prostatahyperplasie. Aufgrund der veränderten Behandlungspräferenzen der Patienten wird das Segment jedoch im Prognosezeitraum wahrscheinlich das langsamste Wachstum verzeichnen. Da die chirurgische BPH-Behandlung Zeuge der Anwendung innovativer MI-Geräte wird, bewegt sich die chirurgische BPH-Behandlung in Richtung ambulanter Einrichtungen. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung und die wachsende Patientengruppe mit BPH haben jedoch zu hohen Krankenhauseinweisungsraten geführt. Die meisten Patienten bevorzugen Krankenhäuser, insbesondere öffentliche Krankenhäuser, aufgrund der Verfügbarkeit von Versicherungsschutz und geringerer Auslagen bei unzureichender Erstattung von BPH-Operationen. Darüber hinaus zieht die Verfügbarkeit von qualifizierten medizinischen Fachkräften mit Wissen und Erfahrung in der Durchführung von invasiven und MI BPH-Operationen auch mehr Patienten in Krankenhäuser.

Marktsegmentierung nach Verfahren

? PUL

? Lasertherapie

? TURP

? Andere

Marktsegmentierung nach Endbenutzer

? Krankenhäuser

? urologische Spezialzentren

? Ambulante Chirurgiezentren (ASC)

