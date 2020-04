Marktanteil von HUAWEI CLOUD Infrastructure-as-a-Service mit stärkstem Wachstum, Platz 3 in China und Platz 6 weltweit

Laut dem aktuellen Gartner-Bericht Market Share: IT Services, Worldwide 2019 konnte HUAWEI CLOUD unter allen weltweiten Anbietern von IaaS (Infrastructure-as-a-Service) seinen Marktanteil am schnellsten ausbauen. 2019 stieg der Umsatz im IaaS-Segment um 222,2 %. HUAWEI CLOUD belegt in China den 3. Platz und auf dem weltweiten Markt den 6. Platz.

HUAWEI CLOUD hat mehr als 200 Cloud-Dienste und 190 Lösungen herausgebracht, darunter 69 Kunpeng Cloud-Dienste und 43 Ascend Cloud-Dienste. Über 3 Millionen Unternehmensanwender und Entwickler nutzen HUAWEI CLOUD bei der Entwicklung von Produkten und Lösungen.

In China kommt HUAWEI CLOUD in Sektoren wie öffentliche Versorgungswirtschaft, Internet, Automobilbau, Finanzdienstleistungen und Genetik zum Einsatz. Zum Kundenkreis gehören über 600 öffentliche Institutionen, 30 der 50 führenden Internetunternehmen, über 20 große Automobilkonzerne und 14 Genetikunternehmen.

Auf dem internationalen Markt hat HUAWEI CLOUD Cloud-Rechenzentren in Singapur, Chile, Brasilien, Mexiko und Peru etabliert und ist Partnerschaften eingegangen, um den internationalen Kundenstamm zu betreuen. In 23 Regionen wurden 45 Verfügbarkeitszonen aufgebaut. Mit den Public Cloud-Diensten profitieren multinationale Unternehmen von einer konsistenten Leistung und Erfahrung. Chinesische Unternehmen werden bei der internationalen Marktexpansion unterstützt, während umgekehrt der chinesische Markt für ausländische Unternehmen leichter zu erschließen ist.

Im IaaS-Segment bietet HUAWEI CLOUD verschiedene Kunpeng Cloud-Dienste, um eine bedarfsgerechte Rechenleistung bereitzustellen. Das Unternehmen hat darüber hinaus Lösungen wie containerisierte Hybrid Cloud, containerisiertes High Performance Batch Computing, BigData Pro, ultraschnelle I/O Cloud Disks und All-Connect Cloud-Netzwerklösungen auf Enterprise-Niveau hervorgebracht, um die cloudnative Transformation voranzutreiben.

Was die künstliche Intelligenz (KI) angeht, hat HUAWEI CLOUD 43 Ascend-gestützte KI Cloud-Dienste vorgestellt, um die Rechenleistung der Cloud zu entfesseln. Beispiele dafür sind ModelArts (eine leistungsfähige KI-gestützte Plattform zur Anwendungsentwicklung), HiLens (eine visuelle KI-gestützte Plattform zur Anwendungsentwicklung) und DAYU (eine durchgängige Datenplattform für Entwicklung und Betrieb). Mit Industrial Intelligent Twins, Traffic Intelligent Twins und City Intelligent Twins will HUAWEI CLOUD die intelligente Modernisierung verschiedener Industriezweige unterstützen. Durch die Kombination von KI und Branchenexpertise liefern diese Lösungen eine erschwingliche, effektive und zuverlässige KI für alle, die auf KI-Support angewiesen sind.

Für das kollaborative Arbeiten hat HUAWEI CLOUD mit WeLink eine intelligente Arbeitsplattform entwickelt, um Teams mit Geschäfts-, Wissens- und IoT-Plattformen zu vernetzen. WeLink eignet sich perfekt für die digitale Modernisierung von Staat und Wirtschaft. Mehrere zehntausend Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen, Schulen und Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen, Energie, Produktion und Transformation nutzen bereits diese intelligente Arbeitsplattform.

2019 hat HUAWEI CLOUD Partnerschaften mit 10.000 Beratern entwickelt, die mehr als 60 % zum Gesamtumsatz von HUAWEI CLOUD beitrugen. Darüber hinaus ist das Unternehmen strategische Partnerschaften mit mehreren Spitzenunternehmen und führenden Netzbetreibern sowie 2.000 Technologiepartnern in aller Welt eingegangen. Daraus sind 3.500 kommerzielle Anwendungen entstanden.

HUAWEI CLOUD hat das Kunpeng Partner Development Program aufgelegt, um den Geschäftserfolg seiner weltweiten Partner durch Hilfestellung bei Schulung, Technik, Marketing und Vertrieb zu unterstützen. Partner können Anwendungen auf die Kunpeng-Plattform portieren und Anwendungen mit Kunpeng Cloud-Diensten entwickeln.

Zukünftig will HUAWEI CLOUD seine Full-Stack-Leistungskompetenz in den Bereichen Cloud, KI und 5G weiter nutzen, um zuverlässige, sichere und nachhaltige Public Cloud-Dienste und Hybrid Cloud-Lösungen anzubieten. Ziel ist es, das Ökosystem der Anwendungsentwicklung zu unterstützen, Daten zu verwerten und die Infrastruktur für eine intelligente Welt aufzubauen. Gemeinsam mit Partnern in alle Welt sollen Kunden in den verschiedensten Industriezweigen bei der Digitalisierung und intelligenten Modernisierung unterstützt werden.

