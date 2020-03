Markteinführung der neuen NIAP PP 4.0 Secure KVM-Switch&-Zubehör Reihe

Adder Technology, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und hochleistungsfähigen IP-KVM Systemen, hat heute die Einführung der neuen ADDERView? Secure Reihe angekündigt. Die NIAP Protection Profile 4.0-konforme Produktreihe wurde entwickelt, um die Risiken von Hacker- und Cyber-Angriffen zu minimieren, ohne die Echtzeit-Visualisierung von Daten und die sichere Zusammenarbeit in unternehmenskritischen Umgebungen zu beeinträchtigen.

Die Palette der in Amerika hergestellten sicheren Switches kombiniert Funktionen wie Kanaltrennung, unidirektionale Datenpfade und manipulationssichere Kennzeichnung, um das hohe Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das in Befehls- und Kontrollzentren erforderlich ist. Anwender können klassifizierte und nicht klassifizierte Netzwerkquellen gleichzeitig und in Echtzeit steuern und dabei von einer pixelgenauen Datenvisualisierung mit Videoauflösungen von bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde (fps) profitieren.

Die ADDERView Secure Reihe wurde mit Blick auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen. Ein E-Paper-Display zeigt benutzerdefinierte Statusinformationen für den ausgewählten Zielcomputer und die gewählte Klassifizierungsstufe an, während vollständig farbkonfigurierbare LED-Tasten entwickelt wurden, um dem Benutzer eine sofortige und klare Kanalbestätigung zu geben, was in stark frequentierten Kontrollraumumgebungen unerlässlich ist.

Um die Effizienz in Kontrollräumen zu steigern, ist die ADDERView Secure Reihe mit dem bestehenden Portfolio an Matrix- und Erweiterungsprodukten von Adder kompatibel, so dass das IT-Personal ihre bestehenden Investitionen in die Infrastruktur schützen und die Skalierbarkeit und die IT-Flexibilität verbessern kann. Durch die Rückwärtskompatibilität können Benutzer den Zugang zu einem breiteren Portfolio von Konnektivitätslösungen nutzen, um die Datenvisualisierung und Zusammenarbeit zu optimieren.

Der Bereich ADDERView Secure umfasst:

ADDERView Secure Desktop KVM Switche: ein leistungsstarkes Sortiment zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit mit einem intuitiven E-Paper-Display und farbkonfigurierbaren LEDs.

ADDERView Secure Flexi-Switch: eine innovative Lösung, die ultimative Flexibilität mit Unterstützung für Videoauflösungen bis zu UHD 4K bei 60 fps auf Single- und Dual head Computern bietet.

ADDERView Secure Multi-Viewer: entwickelt für den sofortigen und gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Datenquellen in unternehmenskritischen Kontrollräumen.

ADDER Secure Card Reader: ein robustes Zubehör, das Benutzern die gleichzeitige Authentifizierung bei bis zu vier isolierten Computern ermöglicht.

ADDER Secure Remote Control Unit: eine kompakte Einheit, die einen sicheren Tasten-Zugriff auf jeden Kanal des Ziel-PCs direkt vom Benutzer-Desktop aus ermöglicht.

ADDER Secure Port Expander: ein sicheres Zubehör, das einen zusätzlichen Anschluss für USB-HID-Geräte einschließlich Touchscreens bietet.

Adrian Dickens, CEO von Adder Technology, kommentierte: “Wir wissen, dass Unternehmen, die auf sensible Daten zugreifen, diese verarbeiten oder kontrollieren, standardmäßig zahlreiche Sicherheitsfunktionen benötigen. Die Einhaltung des neuesten NIAP-Schutzprofils ist nur eine davon. Es war uns wichtig, dass unsere neuen sicheren KVM-Produkte eine verbesserte Funktionalität bieten, die über das hinausgeht, was erwartet wird. Ich glaube, dass die ADDERView Secure Reihe genau das bietet und die Arbeitsabläufe der Anwender in unternehmenskritischen Anwendungen erheblich verbessern wird.?

Die neue ADDERView Secure Reihe ist Teil des umfangreichen Konnektivitätsportfolios von Adder, das für technische Spitzenleistungen, zuverlässige Leistung und marktführende Spezifikationen bekannt ist.

Adder Technology ist eines der führenden Unternehmen und Vordenker in der Entwicklung von Konnektivitätslösungen. Die Mediennetzwerke, Extender und Switch-Lösungen für Tastatur, Monitor und Maus von Adder ermöglichen die Steuerung und die Verteilung von IT-Systemen weltweit. Adder vertreibt seine Produkte in mehr als 60 Ländern über ein Netzwerk von Distributoren, Resellern und OEMs. Adder hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Schweden, China und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adder.com