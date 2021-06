Marktpreistrends, Größe, Branchenanalysebericht und Prognose für holografische Displays 2020-2027

Überblick:

Für den globalen Markt für holografische Displays wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet, das von Schlüsselfaktoren wie der zunehmenden Präferenz für holografische Display-Lösungen für Markenwerbung gegenüber traditionellen Werbepraktiken, dem steigenden Interesse an der Integration holografischer Display-Technologien in medizinische Anwendungen und zunehmender Präferenz für holografische Displaylösungen bei Bühnenauftritten und Events. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Integration von holografischen Displaylösungen in Anwendungen der Unterhaltungselektronik mit der Zunahme des Volumens von Unterhaltungselektronikgeräten wie Mobiltelefonen und Fernsehern neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen wird. Die hohen Kosten in Verbindung mit den Bedenken der Kunden hinsichtlich des ROI und der schlechten Sichtbarkeit bei hoher Helligkeit sind jedoch die Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum bremsen.

Anfrage zum Ausfüllen des Formulars, um eine Musterkopie dieses Berichts zu erhalten: https://www.sdki.jp/sample-request-107365

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Einige der wichtigsten Akteure in dieser Studie sind Provision Holding, Inc., Realfiction, SeeReal Technologies SA, RealView Imaging Ltd., Konica Minolta, Inc., MDH Hologram, Holoxica Ltd., Voxon Photonics, Real Vision, AV Concepts, Inc . und Marvel Technology (China) Co., Ltd.

Marktumsatz- und Segmentierungsanalyse:

Der globale Markt für holografische Displays wird im Prognosezeitraum 2018?2024 voraussichtlich mit einer CAGR von 34,3 % wachsen und bis 2024 einen Umsatz von 5.210,00 Mio. USD erreichen.

Der Markt ist nach Typen, Anzeigetyp, Anwendungen und Regionen segmentiert. Basierend auf den Typen wird der Markt in echte holografische Anzeigen und andere kommerzielle holografische Anzeigen unterteilt. Basierend auf dem Anzeigetyp wird der Markt in interaktiv und nicht interaktiv unterteilt; Unter diesen dominierte 2017 die nicht interaktive holografische Anzeige und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum gleich bleiben. In Bezug auf Anwendungen ist der Markt in kommerzielle, medizinische, Spiele und Unterhaltung, Bildung, Automobil und andere unterteilt.

Inhaltsverzeichnis

1 Berichtszusammenfassung 11

1.1 Zusammenfassung 11

1.2 Umfang des Berichts 12

1.3 Branchentrends 13

1.4 PEST-Analyse 14

2 Berichtsgliederung 15

2.1 Forschungsmethodik 15

2.2 Berichtsannahmen 15

3 Marktübersicht 17

3.1 Übersicht 17

4 Marktausblick 18

4.1 Übersicht 18

4.2 Marktdefinition ? Infoholic Research 19

4.3 Segmentierung 19

5 Marktmerkmale 20

5.1 Markttrends 20

5.2 Marktdynamik 20

5.2.1 Treiber 21

5.2.1.1 Wachsende Präferenz für holografische Displaylösungen für Markenwerbung gegenüber anderen traditionellen Werbepraktiken 21

5.2.1.2 Wachsendes Interesse an der Integration holographischer Display-Technologien in medizinische Anwendungen 22

5.2.1.3 Zunehmende Präferenz für holografische Displaylösungen bei Bühnenauftritten und Events 22

5.2.2 Beschränkungen 23

5.2.2.1 Hohe Kosten verbunden mit Bedenken der Kunden bezüglich der Kapitalrendite 23

5.2.2.2 Schlechte Sichtbarkeit in Umgebungen mit hoher Helligkeit 23

5.2.3 Möglichkeiten 23

5.2.3.1 Holografische Displaylösungen für Unterhaltungselektronikanwendungen 23

5.2.3.2 Integration holografischer Display-Technologien in Bildungseinrichtungen 23

5.3 DRO ? Wirkungsanalyse 24

Anfrage zum Ausfüllen des Formulars, um eine Musterkopie dieses Berichts zu erhalten: https://www.sdki.jp/sample-request-107365

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Die Studie bietet eine umfassende Analyse des ?Global Holographic Display Market?. Der Bericht bietet die vollständigen wichtigsten Erkenntnisse der Branche und soll einen Einblick in die neuesten Trends, das aktuelle Marktszenario und die marktbezogenen Technologien geben. Darüber hinaus hilft es den Risikokapitalgebern, Umsatzchancen in verschiedenen Segmenten zu verstehen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Die dynamische Natur des Geschäftsumfelds in der gegenwärtigen globalen Wirtschaft erhöht die Notwendigkeit unter Geschäftsleuten, sich über die aktuelle Situation auf dem Markt zu informieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Shibuya Data Count Marktforschungsberichte für verschiedene Geschäftsleute aus verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen und Pharmazie, IT und Telekommunikation, Chemie und fortschrittliche Materialien, Konsumgüter und Lebensmittel, Energie und Energie, Fertigung und Bauwesen, Industrie Automatisierung & Ausrüstung und Landwirtschaft & verwandte Aktivitäten unter anderem.