Markttrends für intelligente Durchflussmesser ? Branchenanalyse, Anteil, Wachstum, Top-Key-Player und Prognose 2027

Der globale Markt für Video-Streaming-Infrastruktur ist aufgrund der steigenden Nachfrage der Endbenutzer nach Online-Streaming- und Unterhaltungsdiensten stark gewachsen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsenden Innovationen bei den Hardwarekomponenten, einschließlich Transcodern, Servern, Modulatoren, Sendern, zusammen mit künstlicher Intelligenz (KI), Blockchain und anderen Technologien zur Verbesserung der Produktivität und Qualität des Videostreamings das Wachstum der Markt im Prognosezeitraum.

Der globale Markt für Video-Streaming-Infrastruktur wird im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, voraussichtlich mit einer CAGR von 15,36 % wachsen. Er verzeichnete 2019 einen Wert von 15.230 Millionen US-Dollar und wird bis 2028 voraussichtlich 54.980,4 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt ist nach Typ, Videostreaming-Typ, Endbenutzer und nach Region segmentiert. In der Typenkategorie wird für das Hardware-Segment im Jahr 2020 ein Umsatz von USD 10.457,9 Mio. erwartet. Dies ist auf den Anstieg der verschiedenen Innovationen und Initiativen weltweit zurückzuführen, um Endbenutzern hochwertige digitale Erlebnisse zu bieten.

Geografisch ist der globale Markt für Video-Streaming-Infrastruktur in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Markt in Nordamerika wird voraussichtlich das höchste Wachstum auf dem Weltmarkt aufweisen. Es wird geschätzt, dass diese Region bis 2028 einen Marktwert von 21.370,9 Millionen US-Dollar aufweisen wird, nach einem Wert von 6.427,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Als Grund für dieses Wachstum kann die Zunahme der Internetdurchdringung in der Region genannt werden. Die großen Video-Streaming-Plattformen der Region verzeichnen einen deutlichen Anstieg ihrer Kundenbasis, was den Bedarf an einer besseren Streaming-Infrastruktur erhöht, die das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Video-Streaming-Infrastruktur steigern soll.

Die Region Europa soll bis 2028 einen Umsatz von 14.899,7 Mio. USD gegenüber 4.264,4 Mio. USD im Jahr 2019 sowie eine CAGR von 14,94 % im Prognosezeitraum erzielen. Dieses Wachstum wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Live- und On-Demand-Videostreaming-Diensten prognostiziert, wobei die Endbenutzer hauptsächlich Forscher, Auszubildende und Studenten in der gesamten europäischen Region sind.

Wachsende Innovationen und Initiativen zur Förderung des Marktwachstums

Innovationen und Initiativen auf globaler Ebene haben zu einer Zunahme qualitativ hochwertiger digitaler Dienste für Endbenutzer beigetragen. Dies dürfte den globalen Markt für Video-Streaming-Infrastrukturen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Video-Streaming-Plattformen mit vielfältigen Inhalten ankurbeln. Infolgedessen sind viele neue Player auf den Markt gekommen und möchten investieren und versuchen, einen Teil der Einnahmen von großen Playern zu erobern. Aufgrund dieser Faktoren wird für den globalen Markt für Video-Streaming-Infrastrukturen ein deutlicher Aufschwung erwartet.

Es wird jedoch erwartet, dass Faktoren wie Bandbreitenbeschränkungen, die hohen Einrichtungskosten der Infrastruktur und Pirateriebedenken das Wachstum des globalen Marktes für Video-Streaming-Infrastruktur behindern.

Dieser Bericht untersucht auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des Marktes für Video-Streaming-Infrastruktur, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), IBM (NYSE: IBM), Huawei Technologies Co., Ltd., Haivision, Wowza Media Systems, LLC, Plantronics, Inc. (NYSE: PLT), Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (STO: ERIC-B), NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) und ZTE Corporation (SHE: 000063 .) ) unter anderen prominenten Spielern.

Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Abschließend analysiert der Bericht mit dem Titel ?Markt für Video-Streaming-Infrastruktur ? Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2028? die gesamte Branche für Video-Streaming-Infrastruktur, um neuen Marktteilnehmern zu helfen, die Details des Marktes zu verstehen. Darüber hinaus führt dieser Bericht auch bestehende Akteure, die nach Expansionen suchen, und Großinvestoren, die in naher Zukunft nach Investitionen in den globalen Markt für Video-Streaming-Infrastrukturen suchen.