Markttrends für Zahnersatz 2020 | Branchengröße, Anteil, Preis, Wachstum, Nachfrage und zukünftiger Umfang 2027

Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Zahnersatz bis 2023 einen Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar erreichen wird und im Zeitraum 2017-2023 mit einer CAGR von etwa 7 % wächst. Die wachsende Nachfrage nach High-End-CAD/CAM-Technologielösungen, einschließlich Software, die die Effizienz und Erleichterung des zahnärztlichen Praxismanagements steigern können, wird zu einer Transformation des globalen Marktes führen.

Anfrage zum Ausfüllen des Formulars, um eine Musterkopie dieses Berichts zu erhalten: https://www.sdki.jp/sample-request-91362

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Analyse der wichtigsten Anbieter

Der globale Markt für Zahnersatz ist hochdynamisch und vielfältig mit der Präsenz verschiedener globaler, regionaler und lokaler Akteure. Die Anbieter bieten eine Palette von Produkten und Lösungen an, um die maximale Anzahl von Verbrauchern auf dem Weltmarkt anzusprechen. Verschiedene führende Unternehmen gehen strategische Partnerschaften ein, um ihre bestehenden Produkt- und Serviceangebote zu verbessern, eine breitere Kundenbasis zu bedienen und ihr Geschäft in neuen oder unerschlossenen Märkten auszubauen. Die Akteure konkurrieren durch Preisgestaltung, Innovation, Technologie, Qualität, Reputation und Kundenservice/Support auf dem Weltmarkt. Die Top-Anbieter bieten neue Produkteinführungen und Produktverbesserungen an, um den intensiven Wettbewerb auf dem globalen Markt für Zahnersatz aufrechtzuerhalten.

Der weltweite Markt für Zahnersatz wird von einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung, einem steigenden Gesundheitsbewusstsein und Ausgaben für die Zahnpflege angetrieben. Die steigende Nachfrage nach kosmetischer Zahnheilkunde und die Präsenz einer großen Anzahl von zahnlosen Bevölkerungen werden die Einnahmen auf dem Weltmarkt steigern.

Markt für Zahnersatz ? Segmentierung

Dieser Marktforschungsbericht enthält eine detaillierte Marktsegmentierung nach Produkten, Endbenutzern und Geografie. Das Segment der Zahnprothetik dominierte 2017 mehr als 1/3 des Marktanteils und wuchs im Prognosezeitraum mit einer CAGR von rund 7%. Die führenden Anbieter integrieren Automatisierung und Digitalisierung des gesamten Workflows, um die Effizienz und Produktivität zu steigern und einen größeren Markt für Zahnersatz zu erreichen. Die Anbieter führen verschiedene digitale Plattformen ein, die dedizierte CAD/CAM-Lösungen anbieten, um Endbenutzer zu unterstützen und maßgeschneiderte Produkte gemäß den Patientenanforderungen auf dem Markt zu entwickeln.

Das Segment der Zahnkliniken nahm 2017 fast die Hälfte des Marktanteils ein und wuchs im Prognosezeitraum mit einer CAGR von mehr als 6%. Die zunehmende Zahl von Privatkliniken und Einzelpraxen insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern wird die Umsätze in diesem Segment auf dem Weltmarkt steigern. Zahnärztliche Serviceorganisationen (DSOs) sind unabhängige Zentren, die qualitativ hochwertige Managementdienstleistungen erbringen, einschließlich nicht-klinischer Operationen für Zahnärzte. Die wachsende Zahl internationaler Netzwerke voll integrierter Zahnkliniken treibt das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt voran. DSOs in den USA, Deutschland und Großbritannien gewinnen die maximale Marktgröße für Zahnersatz.

Marktsegmentierung nach Produkt

? Zahnersatz

o Zahnkronen

o Zahnersatz

o Zahnbrücken

? Zahnimplantate

o Zahnimplantate aus Titan

o Zirkonoxid-Zahnimplantate

? CAD/CAM-Systeme

? Bildgebung und chirurgische Planung

? Zahnaufbauten

? Dentale Biomaterialienmaterial

Marktsegmentierung nach Endbenutzern

? Zahnkliniken

? Krankenhäuser

? Dentallabore

? VNB

? Zahnmedizinische Studien- und Forschungszentren

Der Bericht berücksichtigt das aktuelle Szenario des globalen Marktes für Zahnersatz und seine Marktdynamik für den Zeitraum 2018-2023. Es bietet einen detaillierten Überblick über verschiedene Marktwachstumsfaktoren, -beschränkungen und -trends. Es umfasst fünf geografische Regionen (Nordamerika, Europa, APAC, Lateinamerika und MEA); Endbenutzer (Zahnkliniken, Krankenhäuser, Zahnlabore, zahnärztliche Dienstleistungsorganisationen, akademische und Forschungsinstitute) im Rahmen der Studie, die das aktuelle Marktszenario ausarbeitet und die futuristische Nachfrage auf dem Markt für Zahnersatzprodukte und -ausrüstung diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1 Forschungsmethodik

2 Forschungsziele

3 Forschungsprozess

4 Abdeckung melden

4.1 Marktdefinition

4.2 Basisjahr

4.3 Studienumfang

4.3.1 Marktsegmentierung nach Produkttyp

4.3.2 Marktsegmentierung nach Endbenutzertyp

4.3.3 Marktsegmentierung nach Geografie

5 Annahmen und Vorbehalte melden

5.1 Wichtige Hinweise

5.2 Einschlüsse

5.3 Ausschlüsse

5.4 Währungsumrechnung

5.5 Marktableitung

Zu den wichtigsten Markteinblicken gehören

1. Die Analyse des globalen Zahnersatz Marktes liefert die Marktgröße und Wachstumsrate für den Prognosezeitraum 2018-2023.

2. Es bietet umfassende Einblicke in aktuelle Branchentrends, Trendprognosen und Wachstumstreiber zum globalen Markt für Zahnersatz.

3. Der Bericht enthält die neueste Analyse von Marktanteil, Wachstumstreibern, Herausforderungen und Investitionsmöglichkeiten.

4. Es bietet einen vollständigen Überblick über die Marktsegmente und die regionalen Aussichten des globalen Marktes für Zahnersatz.

5. Der Bericht bietet einen detaillierten Überblick über die Anbieterlandschaft, Wettbewerbsanalysen und wichtige Marktstrategien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.