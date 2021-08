Marktwachstum für forensische Markenschutzdienste wird durch eine CAGR von ~8 % im Zeitraum 2022 bis 2030 an Dynamik gewinnen, was dem zunehmenden Fokus auf den weltweiten Schutz der Produkt- und Markenintegrität zuzuschreiben ist

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird geschätzt, dass der globale Markt für forensische Markenschutzdienste einen großen Umsatz einnimmt, indem er im Prognosezeitraum, d. Fälschungsvorschriften der Regierung. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach forensischen Markenschutzdiensten aus verschiedenen Branchen dem Markt reichlich Wachstumschancen bietet.

Der Markt ist nach Angebot und Anwendung unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird erwartet, dass das medizinische Segment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erringen wird, da die strengen Vorschriften zur Fälschung von Medizinprodukten weltweit umgesetzt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment Sicherheitsetiketten aufgrund des hohen Einsatzes von Barcodes zur Echtheitsprüfung von Produkten den größten Anteil beim Angebot einnehmen wird.

Geografisch ist der globale Markt für forensische Markenschutzdienste in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika. Es wird bewertet, dass die Region Asien-Pazifik ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erringt, was auf die hohe Produktionsleistung Chinas und die zunehmende Akzeptanz von Markenauthentifizierungs- und Schutzlösungen in der Region zurückzuführen ist.

Die Forschung war globaler Natur und wurde in Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark), Polen, Türkei, Russland, übriges Europa), Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika), Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest von Asien-Pazifik), Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika). Darüber hinaus wurden Bereiche wie Marktgröße, YOY-Wachstum und Chancenanalyse, Wettbewerbsstudie der Marktteilnehmer, Investitionsmöglichkeiten, Nachfrage nach Zukunftsaussichten usw. abgedeckt und im Forschungsbericht angezeigt, um sicherzustellen, dass er tief eintaucht, um strategische Wettbewerbsinformationen in dem Segment zu erhalten .

Wachsender Fokus auf den weltweiten Schutz der Produkt- und Markenintegrität, um das Marktwachstum anzukurbeln

In den letzten Jahren betonen Marken wie nie zuvor die Bedeutung des Markenschutzes. Verbraucher kaufen eher bei etablierten Unternehmen. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Unternehmen stark in die Wahrung der Integrität ihrer Produkte und der Marke investieren, was wiederum das Marktwachstum in der Zukunft vorantreiben soll.

„Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.“

Es wird jedoch erwartet, dass der Bedarf an großen Kapitalinvestitionen für den forensischen Markenschutz im Prognosezeitraum das Wachstum des globalen Marktes für forensische Markenschutzdienste stark hemmt.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des globalen Marktes für forensische Markenschutzdienste, einschließlich der Unternehmensprofilierung von 3M Company, Merck & Co., Inc., Applied DNA Sciences, Inc., Eastman Kodak Company, De La Rue PLC, Authentix, Inc., AlpVision SA, Avery Dennison Corporation, Centro Grafico dg SpA, Giesecke + Devrient GmbH und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für forensische Markenschutzdienste, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen dabei helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwartete Trends in der Zukunft.

