Marlin Equity Partners beteiligt sich an Pentalog

Marlin Equity Partners beteiligt sich mit einer hohen Investitionssumme an Pentalog, Durch diese Investition vervierfacht Pentalog seinen finanziellen Spielraum. Pentalog plant Investitionen in Deutschland und der DACH-Region. Der IT-Dienstleister zielt darauf, seine ohnehin starke Position in USA, Großbritannien und vor allem in Deutschland erheblich auszubauen.

Marlin ist einer der wichtigsten Investoren im Bereich SaaS-Software weltweit. Pentalogs Kunden sind zu 70% ?digital natives?, 85% des Umsatzes kommen aus der Entwicklung von Digitalprodukten und 50% der Kunden kommen aus dem Bereich SaaS-Software. Das begründet die Wahl des Investors.

Pentalog ist mit über 90% seiner Services im MRR (montly recurring revenue) und Kunden aus dem E-Commerce, IoT, Webplattformen (Fintech, EdTech, HealthTec, SocialNetworks) und SAAS (Fintech, Greentech, CRM, Marketing, Analytics) repräsentieren 80% des Umsatzes.

Pentalogs Plattformkonzept hat Marlin überzeugt. Damit wird den Kunden ein End-to-End-Service angeboten. Alle Phasen des Software-Product-Lifecycles werden abgedeckt. Die Kunden können durch ?Top-IT-Talente ihre Software entwickeln lassen.

Roland Pezzutto, Principal bei Marlin: ?Durch die digitale Transformation steigt die Nachfrage nach Softwareentwicklung und Beratung exponentiell. IT-Outsourcing-Dienstleister wie Pentalog sind die beste Antwort darauf. Speziell aus diesem Grund freuen wir uns sehr über die vielversprechende Partnerschaft mit Pentalog.

Frédéric Lasnier, CEO und Gründer der Pentalog, ergänzt: ?Durch unsere Erfolgsbilanz bei Design, Entwicklung und Betrieb innovativster Individualsoftware für Kunden sind wir sehr gut positioniert. Das gibt uns Rückenwind, wenn der Markt im IT-Outsourcing von Softwareentwicklung skaliert.? Und er sagt weiter: ?Marlin bringt tiefes Branchenwissen in Software- und technologiegestützten Outsourcing-Services, mit. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Marlin. Wir wollen ihre strategische, operative und finanzielle Position stärken, wenn unser Geschäft wächst. Wir werden Marktchancen in USA, Europa und Asien nutzen und damit die steigenden Erwartungen unserer Kunden übertreffen.?

Die Gespräche mit Marlin starteten lange vor der Pandemie und Pentalog wurde dabei von hervorragenden Partnern beraten: Pharus und Taylor Wessing.

Über Pentalog

Pentalog ist ein IT-Dienstleister für Softwareentwicklung und entwickelt maßgeschneiderte Software für seine Kunden. Die Services umfassen: Produktstrategie, UI/UX-Design, Entwicklung, Testen, Wartung, Support und Hosting.

Mit Hauptsitz in Orléans, Frankreich, hat Pentalog weitere Niederlassungen in Paris, Frankfurt, London und New York. Die Software-Lieferzentren sind in Rumänien, Republik Moldau, Vietnam und Mexiko. Pentalog hat über 1.100 Angestellte auf drei Kontinenten und bedient weltweit über 250 Kunden, hauptsächlich aus der Technologiebranche. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.pentalog.com.?

Über Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners ist ein internationales Wertpapierunternehmen mit über 7,2 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen zur Befriedigung des Geschäfts- und Liquiditätsbedarfs von Muttergesellschaften, Aktionären und anderen Interessenvertretern. Marlin investiert in Unternehmen über zahlreiche Branchen hinweg, in denen seine Kapitalbasis, seine Branchenbeziehungen und sein dichtes Netz aus betrieblichen Ressourcen die Zukunftsaussichten von Unternehmen erheblich stärkt und für eine Wertsteigerung sorgt. Seit seiner Gründung hat Marlin durch seine Fonds-Gruppe und seine verbundenen Unternehmen über 160 Akquisitionen erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien und verfügt über eine weitere Niederlassung in London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.marlinequity.com.

Über PHARUS

PHARUS ist eine international operierende Technologie-Handelsbank mit Hauptsitz in New York. PHARUS berät und investiert in die weltweit innovativsten Unternehmen aus den Branchen Software, digitale Dienstleistungen, Medien und Data Analytics. Als PHARUS 2001 gegründet wurde, hatten seine Gründer das Ziel, international operierenden Unternehmern die ungeteilte Aufmerksamkeit erfahrener Berater zur Seite zu stellen, ihnen objektive und unabhängige Beratung zu bieten und Einblicke zu ermöglichen, wie in allen Bereichen des Unternehmens eine Wertsteigerung zu erzielen sei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pharus.com

Über Taylor Wessing

Taylor Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei und berät die innovativsten Unternehmer und Unternehmen weltweit. Stark in ihren Branchen verwurzelt, arbeitet Taylor Wessing eng mit Kunden zusammen, um komplexe Probleme zu lösen, Ideen und Ansprüche zu verwirklichen. Kreatives Denken ist tief in der Kultur des Unternehmens angesiedelt und Kunst wird als ein wichtiges Instrument für Veränderung gesehen. Zusammen mit Mitarbeitern und der Gemeinschaft strebt Taylor Wessing danach, die Erwartungen zu übertreffen und herausragende Ergebnisse zu erzielen. Das Büro in Paris bietet mit 70 Rechtsanwälten, einschließlich 20 Partnern den kompletten Service in Rechtsfragen aus den Bereichen Technologie und neue Trends. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.taylorwessing.com/en

Die Pentalog Deutschland GmbH gehört zur internationalen Pentalog Gruppe mit über 1000 Mitarbeitern. Pentalog ist der One-Stop-Shop für digitale Services. Wir bieten Softwareentwicklung als IT-Nearshoring-Dienstleistung, Portalmanagement, Consulting für IT, IT-Recruitment-Services, Digital-Marketing-Services und Funding für Startups.

Das Unternehmen wurde 1993 in Orléans, Frankreich gegründet und hat sechs R&D Niederlassungen in Osteuropa und Vietnam. Fünf Beratungs- und Vertriebsniederlassungen sind in USA (Boston und New York), Frankreich (Orléans und Paris) und Deutschland (Frankfurt)

