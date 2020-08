Mastervolt Deutschland und Concorde Reisemobile bauen erfolgreiche Zusammenarbeit zur Exklusivpartnerschaft aus

München, 5. August 2020 – Mastervolt Deutschland und Concorde Reisemobile GmbH bauen ihre erfolgreiche Partnerschaft im Bereich Stromversorgungssysteme weiter aus. Für die kommenden drei Jahre ist Mastervolt, einer der führenden Anbieter von zuverlässigen netzunabhängigen Stromversorgungslösungen, der Exklusivzulieferer für den Premium-Reisemobil-Hersteller aus Aschbach.

Als Systempartner unterstützt Mastervolt Concorde Reisemobile bei allen Schritten der Entwicklung von netzunabhängigen Stromversorgungssystemen. Angefangen von der Planung, Prüfung und Installationsbegleitung bis hin zur Nachmontage, dem Service-Support und Mitarbeitertrainings. Zudem ist Mastervolt bei Concorde auch weiterhin erster Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um das Thema Stromversorgung. Gemeinsam sorgen die Partner so für einen sehr hohen Qualitätsstandard.

Zu den Mastervolt-Produkten, die Teil der Ausstattung der Reisemobile sind, zählen zum Beispiel die Mastervolt-Lithium-Ionen-Batterien, der Mastervolt Mass Combi Pro – Batterieladegerät und Wechselrichter in einem Gerät -, der Mastervolt SCM60-Solar-Laderegler, der Mastervolt EasyView-Systemmonitor, der Mastervolt Mac Plus-DC-DC-Wandler und weiteres Zubehör. Zusammen bilden die Mastervolt-Komponenten ein zuverlässiges netzunabhängiges Stromversorgungssystem, das längere Zeiträume ohne Zugang zu Netzstrom problemlos überbrückt. Reisenden stehen somit jederzeit der volle Komfort und Luxus der Wohnmobileinrichtung zur Verfügung.

“Wir freuen uns sehr, dass wir Concorde mit unserem Know-how und unseren Produkten weiterhin überzeugen konnten. Ein Luxus-Reisemobil braucht eine optimale und professionelle Stromversorgung, damit die Kunden den gebotenen Komfort in vollen Zügen genießen können”, erklärt Denis Frenzel, Managing Director Mastervolt Deutschland. “Bereits in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam ein Stromversorgungssystem entwickelt, das optimal an die Bedürfnisse der Concorde-Kunden angepasst ist, und können jetzt an diesen Erfolg anknüpfen. Wir sind stolz, die Partnerschaft auszubauen, und danken Concorde für das entgegengebrachte Vertrauen.”

Weitere Informationen zu den Mastervolt-Produkten gibt es unter https://www.mastervolt.de/ (https://www.mastervolt.de/).

