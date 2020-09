Max Netter stellt neuen Weltrekord beim 1. Internationalen Speaker Slam auf

Nach einer Vorqualifizierung traten 73 Teilnehmer aus 7 Nationen an, um sich zu messen und einen neuen Weltrekord aufzustellen.

Der Speaker Slam ist die Königsdisziplin des professionellen Redens. Die Teilnehmer haben exakt 4 Minuten Zeit eine Verbindung zum Publikum herzustellen, ihr Thema zu präsentieren und natürlich auch die Jury von sich zu überzeugen.

Nach genau 4 Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet und die Rede ist beendet.

Zu diesem Slam sind zahlreiche, interessante Persönlichkeiten angetreten, wie zum Beispiel ein 22-facher Weltmeister in Muay Thai, einer der ersten deutschen YouTube Star, ein ehemaliger Profifußballer, sowie eine Professorin der Kasseler FOM Hochschule.

Die gesamte Veranstaltung wurde live im Internet übertragen und wird im Fernsehen ausgestrahlt.

Mit dabei war auch Max Netter aus Bakede, dem es in 240 Sekunden gelang die Jury (bestehend unter anderem aus: Jörg Rositzke (Geschäftsführer TV-Sender Hamburg 1), Dirk Hildebrand (Redaktionsleitung RadioEXPERTEN), André Jünger (Geschäftsführer GABAL Verlag), Martina Kapral (Geschäftsführerin Speaker Agentur Martina Kapral) zu überzeugen.

Sodass er nicht nur den Weltrekord aufstellte, sondern auch von der Speaker Legende Hermann Scherer zum Top Speaker ausgezeichnet wurde und den Speaker Excellence Award gewann.

Als ?Unternehmermacher? sprach Max Netter natürlich über sein wichtigstes Thema: Wie es Selbstständige und Unternehmer ganz besonders in der aktuellen Zeit schaffen können, ihr Unternehmen richtig aufzustellen. Um so stärker als je zu vor aus der momentanen Situation herauszugehen, damit sie ihr Unternehmen auch in schweren Zeiten wirklich zum Erfolg führen.

Dabei setzt er auf die Macht des Online Marketings, welches es Unternehmen ermöglicht ihre Werbung und Kundengewinnungsprozesse zu erweitern und zu optimieren, sodass sie einfacher durch jede Krise kommen.

Viele Unternehmen sind bis heute online immer noch nicht aufgestellt, wodurch sie einen Großteil ihres Potenzials verschenken.