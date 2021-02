Max Resource wurde von TSX Venture 50™ als ein Top 10-Unternehmen in der Bergbaubranche im Jahr 2021 anerkannt



Vancouver B.C., 24. Februar 2021 – MAX RESOURCE CORP. (Max oder das Unternehmen) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich zu berichten, dass es von TSX Venture 50, den Top 50 unter den 1.600 Unternehmen an der TSX Venture Exchange, als einer der Top 10 -Performer unter den Bergbauaktien anerkannt wurde.

Die auserwählten Venture 50-Firmen haben im Jahr 2020 ausgezeichnete Ertragsergebnisse für Ihre Aktionäre erzielt und werden aktiv im Markt gehandelt.

Diese hochangesehene Auszeichnung validiert die Qualität der Kupfer-Silber- und Goldexplorations-Wertanlagen, die das Unternehmen erworben hat, und ist eine Anerkennung der Leistungen unserer vor Ort tätigen Explorationsteams in Kolumbien und Peru, kommentierte Brett Matich, CEO von Max.

Wir haben uns für das Jahr 2021, von dem wir glauben, dass es unser bisher aktivstes Jahr werden wird, zu maximalen Ertragsergebnissen für unsere Aktionäre verpflichtet, fuhr er fort

Über die VENTURE 50

Die Venture 50, das Vorzeige-Programm der Börse, umfasst die Top 50 an der Börse notierten Unternehmen aus fünf Industriebereichen: Saubere Energie und Lebenswissenschaften, diversifizierte Industriebereiche, Energie, Bergbau und Technik. Die Gewinner werden jedes Jahr auf der Grundlage der Jahresperformance anhand von drei gleich gewichteten Kriterien ausgewählt: Wachstum der Marktkapitalisierung, Anstieg des Aktienkurses und Handelsvolumen für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tsx.com/venture50.

Über MAX RESOURCE CORP.

Max Resource Corp. entwickelt sowohl sein Kupfer-Silber Projekt CESAR auf Bezirksebene in Kolumbien als auch das neu erworbene Goldprojekt RT in Peru weiter. Beide Projekte haben das Potenzial zur Entdeckung großflächiger Mineralvorkommen: Sedimentäres Kupfer-Silber und Porphyr-Kupfer in Kolumbien und hochgradiges Gold-Porphyr und reiches Sulfid in Peru. Max Resource wurde von TSX Venture 50 als ein Top 10-Unternehmen in der Bergbaubranche im Jahr 2021 anerkannt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.maxresource.com/.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresource.com

T: (604) 290-8100

Die Venture 50-Rangliste wird von TSX Venture Exchange Inc. (TSXV) nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Weder TMX Group Limited noch eines seiner verbundenen Unternehmen garantieren die Vollständigkeit dieser Information und sind für Fehler oder Auslassungen in dieser Information oder deren Verwendung oder den Verlass auf diese Information nicht verantwortlich. Das Venture 50-Programm stellt keine Aufforderung zum Kauf der an TSX Venture Exchange notierten Wertpapiere dar. TSXV und seine verbundenen Unternehmen befürworten oder empfehlen keine der genannten Wertpapiere oder Emittenten, und diese Information sollte nicht als Beratung in Bezug auf Handel, Rechtsgeschäfte, Finanzgeschäfte, Steuern, Investitionen, Geschäftstätigkeit oder Finanzen oder als andere Beratung angesehen werden und sollte nicht zu diesen Zwecken zu Rate gezogen werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die TSXV. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für Max Resources Corp. tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!