Maximilian Brandl wird neuer CEO der SALT Solutions AG

Am 1. April 2020 übergibt Dieter Heyde die Position des CEO der SALT Solutions AG an Maximilian Brandl. Als ausgewiesener Digitalisierungsexperte wird Maximilian Brandl die Strategie und das Leistungsangebot für die Digitalisierung der Supply Chain entscheidend prägen und bei den Kunden weiter ausbauen. Dieter Heyde wechselt in den Aufsichtsrat.

Über seine neue Position als CEO sagt Maximilian Brandl: ?Es tun sich aktuell sehr viele Chancen in Logistik und Produktion auf, beispielsweise durch die zunehmende Vernetzung und unternehmensübergreifende Kollaboration in der Supply Chain. Beschleunigt wird dieser Trend durch neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Robotic Process Automation und Virtual und Augmented Reality bis hin zur Robotik und Fahrerlosen Transportsystemen. Viele aktuelle unternehmensübergreifende Allianzen und internationale Standards sind ein weiterer Katalysator für die neuen und wichtigen IoT-Plattformen und neue datenbasierte Geschäftsmodelle. Gerade in der Corona-Krise erleben wir die Störanfälligkeit global vernetzter Lieferketten ? eine weitere Herausforderung, die wir mit unseren Digitalisierungslösungen adressieren wollen. Ich freue mich daher sehr auf die Herausforderung, mit SALT Solutions gerade in dieser spannenden Zeit in einem sehr anspruchsvollen digitalen Umfeld für unsere Kunden Lösungen zu erarbeiten, die Ihnen in den kommenden Jahren einen echten Mehrwert im globalen Wettbewerb bieten.?

Auf die vielfältigen Aufgaben als CEO bei SALT Solutions ist Maximilian Brandl bestens vorbereitet. Er war in seiner vorherigen Position als CEO für EPLAN und CIDEON tätig. Seine Schwerpunkte lagen in den Bereichen Industrie 4.0, Internet of Things, Cloud und Digitalisierung, die allesamt auch für seine neue Rolle zentral sind. Zuvor war er bei SAP Deutschland als Mitglied der Geschäftsleitung und bei Boston Consulting Group als Senior Manager mit verschiedenen Führungsaufgaben betraut mit Fokus auf Diskreter Industrie, Anlagenbau, Automotive und Hightech.

Maximilian Brandl hat ein Diplom in Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und einen MBA der IESE Business School, Barcelona, erworben.

SALT Solutions, das SCM-Projekthaus, unterstützt Unternehmen aus Industrie und Handel als erfahrener Partner bei der Digitalisierung der gesamten Supply Chain. Auf Basis moderner IT-Methodik entwirft und realisiert SALT Solutions individuelle Enterprise-Anwendungssysteme auf SAP-, Java- und Microsoft-Plattformen. Seinen Kunden steht SALT Solutions in jeder Phase von SCM-Projekten unterstützend zur Seite, von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Application Management und 24/7-Support direkt aus Deutschland.

Zu den langjährigen Kunden gehören führende Unternehmen wie Lufthansa, Daimler, BMW, Coca-Cola, Otto Group, Würth sowie viele Hidden Champions. SALT Solutions beschäftigt über 600 Mitarbeiter an den Standorten Dresden, München, Stuttgart und Würzburg.