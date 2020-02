maxon ist erstmalig als Aussteller an der LogiMAT Messe

maxon entwickelt und baut bürstenbehaftete und bürstenlose DC-Motoren. Die Produktepalette umfasst zudem Getriebe, Encoder, Steuerungen sowie komplette mechatronische Systeme.

Gerne präsentieren wir ihnen unsere Neuheiten, wie den maxon WheelDrive. Ein vollintegrierter Radantrieb auf Basis eines EC-90 flat Motor mit Nabengetriebe, bei dem vom Motor, über Radmaterial, Dichtung, Bremse und Encoder kundenindividuelle Konfigurationen möglich sind. Ein typisches Anwendungsgebiet sind selbstfahrende Fahrzeuge im Bereich der Intralogistik.

Ebenfalls präsentieren wir die neuen maxon IDX Antriebe. Diese bestehen aus einem Motor basierend auf der EC-i Technologie, einem magnetischen Absolut Encoder (Single-turn) und einer EPOS4-Positioniersteuerung mit integrierter feldorientierter Regelung (FOC). Der IDX ist seit kurzem auch direkt im Online Shop konfigurierbar und zum Kauf erhältlich.

Im Bereich der EPOS4 Steuerungen gibt es neu auch eine Micro-Ausführung, diese ergänzt unter anderem die neuen ECX 16 Motoren, sowie vielerlei andere Anwendungen.

Wir freuen uns Sie an unserem Stand an der LogiMAT Messe begrüßen zu dürfen und Ihnen bei der Auswahl ihres Antriebssystems behilflich zu sein.

maxon – we can do more than standard

Halle 1 Galerie OG 29