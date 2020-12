Maxonrow geht Partnerschaft mit der National Chiao Tung University ein

Gemeinsam wird ein Forschungszentrum für bahnbrechende technologische Entdeckungsarbeiten errichtet

Das Startup-Unternehmen für Blockchain-Technologie Maxonrow und die führende Universität Taiwans, National Chiao Tung University , haben gemeinsam das „Technology Management and Blockchain Research Center“ errichtet, das sich der Entwicklung von Anwendungen der Blockchain-Technologie widmet, domänenübergreifende integrierte Anwendungssysteme fördert und zur Entwicklung einer Allianz von Blockchain-Industrie und Ökosystem beiträgt. Die Eröffnungszeremonie des Forschungszentrums fand kürzlich am 24. November 2020 statt.

Das „Technology Management and Blockchain Research Center“ wurde gegründet von Professor Grace Lin vom Institute of Technology Management der National Chiao Tung University und von Don Hsieh, Taiwan Chief Technology Officer (CTO) von Maxonrow . Ersterer ist Direktor des Forschungszentrums, während Letzterer die Funktion Technischer Direktor ausübt.

Darüber hinaus arbeitete das Forschungszentrum erfolgreich mit vielen Organisationen des öffentlichen Sektors, Universitätseinrichtungen und mit Großunternehmen zusammen, darunter Chunghwa Telecom, General Chamber of Commerce of the Republic of China, Taiwan Blockchain Alliance, Hsinchu City Government und Industrial Technology Research Institute – die allererste Zusammenarbeit, die von Politik, Wirtschaft und akademischen Kreisen nachdrückliche Unterstützung erhielt.

Derzeit befindet sich Taiwan in einem entscheidenden Moment für die Genehmigung der Finanzvorschriften für virtuelle Wertpapiere der STO. Auch die Inlandsnachfrage nach der Blockchain-Technologie für kommerzielle Anwendungen wächst allmählich und gedeiht. Die National Chiao Tung University genießt hohes Ansehen für ihre Wissenschaft und Technik, mit führenden Akademikern und einer förderlichen Forschungsatmosphäre, und nimmt auf den Gebieten Elektronik, Informationskommunikation, Optoelektronik und auf vielen weiteren relevanten Gebieten eine jeweils führende Stellung ein.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Startup-Unternehmen der Blockchain-Technologie, Maxonrow , das führend ist in Bezug auf Vertrautsein mit der Blockchain- und mit ausgereifter True Asset Issuing (TAI)-Technologie, will sich das Forschungszentrum auf Folgendes konzentrieren:

– medizinische Biotechnologie-Branche – Erzeugung von Agrar- und Fischerei-Produkte und das Management der Umsatzaufzeichnungen – FinTech-Anwendungen – intelligente Logistik und Kühlkette – intelligente Fabrik Industrie 4.0 – Management erneuerbarer Energien – Software für die Zertifizierung der Informationssicherheit von Unternehmen

Mit der Entwicklung der Blockchain-Technologie wurden schnelle Anpassung und erfolgreiche Transformation zu Schlüsselfaktoren der heutigen Unternehmen. Ziel des Forschungszentrums ist die Unterstützung von Unternehmen bei der Suche nach einer kompatiblen zukünftigen Entwicklung und beim Aufbau einer hochgradig interaktiven Ökosystem-Allianz von Branchenexperten mit akademischen Leistungsträgern. Das „Technology Management and Blockchain Research Centre“ freut ich darauf, das wahre Potenzial der Blockchain-Anwendungen realisieren zu können, und zwar durch die Einführung fortschrittlichster Technologie in naher Zukunft.

Nähere Informationen zu Maxonrow unter http://www.maxonrow.com/ .

Informationen zu Maxonrow Ltd („Maxonrow“)

Maxonrow ist ein führendes Technologie-Unternehmen, das sich dem Aufbau einer sicheren und effizienten digitalen Welt verpflichtet hat. Das Unternehmen entwickelt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen auf Basis der Blockchain-Technologie mit dem Ziel gesteigerter Sicherheit und Effizienz digitaler Prozesse, einschließlich DMS (Document Management System), Tokenisierungsdienste (FT & NFT) und Lösungen für die digitale Brieftasche. Maxonrow arbeitet weltweit proaktiv mit Aufsichtsbehörden und sonstigen Behörden zusammen, um am Aufbau eines gesunden Ökosystems mitzuwirken, in dem neue Technologien sich erfolgreich weiterentwickeln können. Mit Maxonrow können Unternehmen alle Vorteile der Blockchain-Techologie nutzen, und zwar ohne Abstriche bei der Regulierungsaufsicht.

