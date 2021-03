MBA-Semesterstart am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz mit 85 neuen Fernstudierenden

Auch im dritten Corona-Semester verzeichnet die Hochschule Koblenz einen Studierendenzuwachs im MBA-Fernstudienprogramm. In diesem berufsbegleitenden Fernstudium sind fast 500 Studierende aus dem gesamten Bundesgebiet immatrikuliert. Sie erwerben in fünf Semestern den international anerkannten Abschluss Master of Business Administration (MBA).

Das am RheinAhrCampus in Remagen angebotene Programm ist speziell auf die Bedürfnisse berufstätiger Studierender abgestimmt und ermöglicht eine weitestgehend orts- und zeitunabhängige Weiterbildung. Dabei erlaubt das Rheinland-Pfälzische Modell den Zugang zum Masterstudium sowohl mit als auch ohne ersten Hochschulabschluss und auch ohne Abitur.

?Etwa 30 Prozent unserer diesjährigen Erstsemester wurden als beruflich Qualifizierte zum Studium zugelassen.?, informiert Studiengangsleiter Professor Thomas Mühlencoert.

?Voraussetzung für ihre Zulassung sind entweder die Hochschulreife oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung sowie eine sich anschließende mindestens dreijährige Berufserfahrung. Zudem müssen diese Studieninteressierten eine Eignungsprüfung bestehen, um immatrikuliert werden zu können.?

Über die langjährigen positiven Erfahrungen mit Studierenden, die als beruflich Qualifizierte zum Studium zugelassen wurden und sich hier erfolgreich bewähren, berichtet auch Professor Uwe Hansen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Professor Thomas Mühlencoert wurde er im Februar 2021 für weitere drei Jahre als Studiengangsleiter des akkreditierten MBA-Fernstudienprogramms gewählt. Flankiert von MBA-Studiengangskoordinatorinnen und dem Kooperationspartner zfh ? Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, sind beide Professoren verantwortlich für die Durchführung und Weiterentwicklung des MBA- Programms, welches zu den größten im deutschsprachigen Raum zählt. In diesem erwerben die Studierenden neben Management-Kompetenzen Spezialwissen in einer von neun MBA- Vertiefungsrichtungen: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.

MBA-Absolventin Denise Knierim, die als beruflich Qualifizierte zum MBA-Masterstudium zugelassen wurde, fasst ihre Erfahrungen wie folgt zusammen: ?Durch neu erlerntes Wissen begreife ich Zusammenhänge nun häufig in anderer Art und Weise. Gerade im beruflichen Kontext ergeben sich hierdurch immer wieder Situationen, in denen ich nun Denkmuster und Entscheidungen hinterfrage und man in offenen Diskussionen gemeinsam zu einer besseren Lösung für Probleme gelangt.“

Auch bei Arbeitgebern findet das prämierte MBA-Programm hohe Akzeptanz. So fördern etliche Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch finanzielle Zuschüsse oder temporäre Freistellung während der Prüfungsphasen mit dem Ziel, Führungskräften aus den eigenen Reihen aufzubauen.

Parallel zur nächsten Bewerbungsphase, die Anfang Mai startet, werden wieder virtuelle Informationsveranstaltungen angeboten, in denen auch MBA-Absolventinnen und – Absolventen zu Wort kommen und wertvolle Tipps aus erster Hand geben. Interessierte, die an einer der Veranstaltung am 27. April oder 29. Mai oder 22. Juni oder 6. Juli teilnehmen möchten, können die Zoom-Zugangsdaten per E-Mail unter info@mba-fernstudienprogramm.de anfordern. Weitere Informationen sind abrufbar unter www.mba-fernstudienprogramm.de

Das zfh ? Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt den RheinAhrCampus bei der Durchführung des Fernstudiums ? hier können sich Studieninteressierte ab dem 03. Mai 2021 für das kommende Wintersemester bewerben: www.zfh.de/anmeldung

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.520 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.