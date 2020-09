mbuf: Praxisnahe Tipps für die Arbeit mit ERP, CRM und Cloud

Vom 5. bis 8. Oktober finden die ersten mbuf spotlight days statt. Darin geht es praxisnah um ERP- und CRM-Lösungen von Microsoft, um Dynamics-Lösungen on prem und in der Cloud sowie um die Transformation in die Cloud. Worauf es dabei ankommt und vor welchen Herausforderungen Anwender stehen, erläutern Praktiker aus Mitgliedsunternehmen von mbuf. Microsoft gibt Einblicke in die Produktstrategie, Fachleute aus Mitglieds- und Partnerunternehmen berichten von ihren Migrationsprojekten.

Die Veranstaltung findet online im Rahmen von Websessions statt. Die Vorträge und Diskussionen werden auf vier Nachmittage und einzelne Slots verteilt. Sie werden zwischen 14.30 und 17.45 Uhr angeboten.

Im Microsoft Business Unser Forum sind mehr als 200 Unternehmen organisiert. Die Community veranstaltet die mbuf spotlight days gemeinsam mit Microsoft und weiteren Partnern.

Wer an den mbuf spotlight days teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an info@mbuf.de.

Das Microsoft Business User Forum (mbuf) ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Pfungstadt, in dem IT-Verantwortliche von Unternehmen, Behörden und anderen Institutionen gemeinsam und im Dialog mit Microsoft für bessere IT-Lösungen arbeiten. Als anerkannte Organisation großer Microsoft-Kunden ist mbuf respektierter Gesprächspartner von Microsoft Deutschland sowie der Microsoft Corporation.