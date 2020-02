McDonald–s-Chef kritisiert Forderungen nach höheren Lebensmittelpreisen

Osnabrück. In der Debatte um Lebensmittelpreise in Deutschland hat Holger Beeck,

Chef von McDonald–s-Deutschland, vor voreiligen Forderungen nach Preiserhöhungen

gewarnt. Im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” sagte er: “Nicht jeder

kann eine Preiserhöhung für Essen mal eben schnell abfedern.” Die Debatte werde

in Teilen an den Problemen der Menschen vorbei geführt. Mit Blick auf die knapp

1500 Restaurants seiner Kette in Deutschland sagte Beeck: “Wir merken

beispielsweise bei Besuchshäufigkeit und Umsatz sehr deutlich, ob wir noch am

Anfang des Monats stehen oder schon am Ende, wo das Gehalt bei vielen ziemlich

aufgebraucht ist.”

Wenn sein Unternehmen Produkte verteure, habe das unmittelbare Auswirkungen.

Beeck verwies auf eine Preiserhöhung bei Cheeseburgern um 19 Cent im Jahr 2012.

Die zwei darauffolgenden Geschäftsjahre seien “die schwersten Jahre in meinem

Berufsleben” gewesen, so Beeck. “Wegen 19 Cent.” Er kritisierte die aktuelle

Debatte: Einerseits heiße es aus der Politik, die Lebensmittelpreise müssten

steigen. Andererseits heiße es aber auch, “immer mehr Menschen fühlen sich

abgehängt, weil sie nicht genug verdienen oder Angst vor Altersarmut haben”. Nun

etwa die Hähnchenpreise erhöhen zu wollen greife zu kurz, so Beeck.

McDonald–s-Chef: Schnelle Verbote helfen bei Umweltschutz nicht weiter

Beeck verweist auf Fortschritte seiner Restaurantkette – Kritik an Klimapolitik

in Deutschland

Osnabrück. Holger Beeck, Chef von McDonald–s in Deutschland, hat vor voreiligen

Verboten zum Schutz der Umwelt gewarnt. Im Interview mit der “Neuen Osnabrücker

Zeitung” kritisierte er entsprechende Forderungen als kontraproduktiv: “Man muss

den Unternehmen die Zeit geben, sich neu aufzustellen und in neue Technologien

zu investieren. Das sollten diejenigen bedenken, die nach Verboten rufen, wo es

noch keine wirklichen Alternativen gibt.” Beeck verwies in diesem Zusammenhang

auf Fortschritte seines Unternehmens. “Wir versuchen, so viel wie möglich zu

reduzieren oder wiederzuverwerten”, betonte der Manager. So habe es McDonald–s

in Deutschland geschafft, den Energieverbrauch der etwa 1500 Restaurants im

Schnitt um 14 Prozent zu senken. Zudem würden in diesem Jahr durch die

Umstellung von Verpackungen etwa 1000 Tonnen Plastik eingespart. Und bei

Hamburgern werde getestet, diese in grashaltiges Papier einzuwickeln.

Mit Blick auf die Fridays-for-Future-Bewegung sagte Beeck, es sei das gute Recht

der jungen Menschen, für Umweltschutz auf die Straße zu gehen, deren Forderungen

“sehr plakativ und vom Enthusiasmus für die gute Sache” geprägt seien. “Ob dann

aber Erwachsene, etwa Politiker, solche Forderungen eins zu eins übernehmen

müssen, ist eine andere Frage.” Der Manager forderte: “Die Erwachsenen sollten

ein bisschen tiefer als bisher über die Klimaproblematik nachdenken.” In den

Restaurants würden Kunden zunehmend nachfragen, wie Tiere gehalten worden sind,

die in McDonald–s-Produkten verarbeitet werden. Denkbar sei, so Beeck, dass sein

Unternehmen “künftig noch mehr fleischlose Produkte im Angebot” hat. “Die

Nachfrage nach veganen Produkten ist besonders in Städten mit vielen Studenten

größer”, sagte der Manager. Der erste vegane Burger der Hamburger Kette sei gut

bei den Kunden angekommen, aber er sei in den Restaurants “noch ein

Nischenprodukt. Die Klassiker wie zum Beispiel ein Hamburger Royal mit Käse

verkaufen sich zwei- bis dreimal so viel.”

