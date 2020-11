MCI online Sponsion mit Ban Ki Moon

Im feierlichen Rahmen wurde die diesjährige Sponsion am MCI erstmals virtuell abgehalten. Mit Videobotschaften von herausragenden Persönlichkeiten, wie dem 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, und vielen mehr sowie mit kreativen Empfehlungen für die Gestaltung eines feierlichen Ambientes, wurde die virtuelle Sponsion ein voller Erfolg.

Ban Ki Moon richtet das Wort an MCI Absolventinnen und Absolventen

954 Studierende haben im turbulenten Jahr 2020 ihren Abschluss gemeistert. In seiner Videoansprache motiviert Ban Ki Moon die neuen Alumni der Unternehmerischen Hochschule? mit den Worten:??Junge Menschen wie Sie stehen im Mittelpunkt der weltweiten Lösungen für die wichtigen Fragen, die in vielerlei Hinsicht Ihre Zukunft bestimmen werden, darunter öffentliche Gesundheit, Klimawandel und Ungleichheit. Aber die Vereinten Nationen, Politiker und Wirtschaftsführer allein werden diese Probleme nicht lösen. Deshalb sind engagierte junge Weltbürger wie Sie ein wesentlicher Teil der Gleichung, aber Sie werden dazu eine globale Vision brauchen.?

13.000 MCI Alumni

Die Zahl der Alumni ist seit der Gründung der Unternehmerischen Hochschule im Jahr 1996 auf 13.000 gewachsen. Bei einer Erfolgsquote von 85% können MCI-Absolventinnen und -Absolventen dabei sicher in die Zukunft blicken. Engagierte Lehrende, intensive Betreuung, und eine Reihe weiterer Maßnahmen wie beispielsweise Tutorien oder leistungsfähige Student Services garantierten auch heuer wieder Erfolg im Studium.??Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem turbulenten Jahr eine große Anzahl an Studierenden auf ihrem Weg zum Abschluss begleiten konnten. Das letzte Jahr war extrem schwierig und hat unsere Absolventinnen und Absolventen vor immense Herausforderungen gestellt, welche sie mit Bravour gemeistert haben ? Gratulation! Wir haben unser Bestes getan, um mit unserer virtuellen Sponsion einen feierlichen Rahmen zu schaffen, welcher den Umständen würdig ist?, so MCI Rektor Andreas Altmann.

Enorme Nachfrage seitens des Arbeitsmarktes

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und die praxisnahe Ausrichtung aller Studiengänge sind MCI-Absolventinnen und ?Absolventen besonders gefragt und verfügen bereits bei Studienabschluss über durchschnittlich 2,6 Stellenangebote.

Feierliches Ambiente auch virtuell möglich

Mithilfe der MCI Graduation 2020 Checklist, empfahl das MCI den Absolventinnen und Absolventen für ein festliches Ambiente zu sorgen, welche mit Begeisterung angenommen wurden. Mithilfe des Online Links konnten Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie Verwandte aus aller Welt an der Sponsion virtuell teilnehmen.

Magdalena Posch, Absolventin des Masterstudiums Management, Communication & IT schildert: ?Der digitale Festakt hat uns die Möglichkeit geboten, die vergangenen vier Semester des Masterstudiums noch einmal Revue passieren zu lassen und gleichzeitig erwartungsvoll in die Zukunft schauen ? auf all die Herausforderungen, die in der weiten Welt auf uns als frisch gebackene Masterabsolvent*innen warten, denen wir uns jetzt verantwortungsvoll widmen können und somit an Lösungen der menschlichen Gesellschaft mitwirken.?

Weitere Gratulanten aus Wirtschaft, Politik und Bildung

