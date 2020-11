MDE und Barcode Scanner Reparatur für den Versandhandel

Der Versandhandel steht zu dieser Zeit unter enormen Druck, da durch die Vorweihnachtszeit und Rabattaktionen wie der Black Friday die Nachfrage steigt – das Geschäft boomt. Doch mit dieser hohen Nachfrage verbunden steht der Versandhandel vor einer anspruchsvollen und ressourcenintensiven Zeit, die besonders in der Lagerhaltung zu spüren sein wird. Es gilt daher nochmal genauestens auf intralogistische Prozesse innerhalb des Lagers zu achten und Probleme und Engpässe zu identifizieren. Dabei sollte auch auf Werkzeuge der Digitalisierung wie MDE Geräte und Handscanner geachtet werden, da die praktischen Begleiter Arbeitsabläufe durch schnelles Barcodescanning ungemein vereinfachen und verschlanken. Kundenbestellungen lassen sich so beispielsweise durch einen einfachen Scan in Windeseile kommissionieren und abarbeiten, wodurch mehr Bestellungen am Tag bearbeitet und versendet werden können. Daher gilt es nochmals genau auf Etikettendrucker, MDE Geräte und Handscanner zu achten, um einen Gerätemangel durch Defekte und Ausfälle zu vermeiden, da das Durchlaufzeiten verschlechtert und zu längeren Lieferzeiten führt. COSYS fängt Sie auf, wenn Sie einen Mangel an Geräten haben.

Reparatur Ihrer MDE und Barcode Scanner

Sie haben in Ihrer Lagerhaltung beschädigte oder nicht funktionierende Barcode Scanner und Etikettendrucker? COSYS repariert Ihre defekten Geräte schnell und preiswert mit einem eigenen Reparaturservice. Dank einem erfahrenem Technikerteam und einem eigenen Ersatzteillager vor Ort kann COSYS sämtliche Geräte von unterschiedlichen Herstellern reparieren, dazu zählen Honeywell, Intermec, Symbol, Motorola, Psion, Zebra, Datalogic, Cognex, TSC, CAB und vielen weiteren. Unsere Reparaturexperten kennen sich mit sämtlichen Gerätetypen und Modelle aus und wissen welche Komponenten häufig Fehler verursachen und wie man sie am besten austauscht. COSYS hilft Ihnen bei allen Geräteschäden von nicht funktionierenden oder sich lösenden Displays, defekte Tastaturen, Probleme mit dem Akkufach und vielen weiteren Problemen. Auch Probleme auf Platinenebene oder bei Geräteeinstellungen und der Firmware unterstützen Sie unsere Techniker. Schicken Sie einfach Ihre defekten Geräte zusammen mit unserem Servicebegleitschein zu COSYS und lassen Sie sich Ihre Geräte kostenlos überprüfen. Unsere Techniker analysieren fachmännisch Ihr Gerät und gehen dem Fehler auf den Grund. Anhand der Analyse erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag für die Reparatur, der für Neukunden kostenfrei ist. Bei der Reparatur Ihrer Geräte tauschen wir alle nicht funktionierenden Teile durch neue Teile aus, um jeden Fehler zu beheben. Änderungen an Ihren Geräteeinstellungen oder Konfigurationen nehmen wir nicht vor, so dass Sie Ihr aufbereitetes Gerät bei Erhalt sofort wieder nutzen können.

Gebrauchtgeräte im Neuzustand

Benötigen Sie in Ihrem Lager weitere MDE Geräte und wollen nicht viel Geld ausgeben? Dann kommen Sie um COSYS generalüberholte MDE Geräte nicht herum. COSYS repariert nicht nur Ihre MDE Geräte, sondern verleiht ausgemusterten Altgeräten ein zweites Leben, indem wir mit unserer Reparaturabteilung auch Altgeräte generalüberholen. Unsere generalüberholten MDE Geräte bieten wir zu preiswertigen Konditionen zum Kauf und zur Miete an. COSYS Refurbished Geräte stellen für Sie eine kostengünstige Lösung dar, den eigenen Gerätepark, um weitere Geräte zu erweitern, ohne um auf neue Technologien umsteigen zu müssen. Dadurch kommen Sie vor allem an Geräte ran, die schwer oder nicht mehr erhältlich sind, wie beispielsweise proprietäre Geräte oder Geräte mit Windows Betriebssystem. Von klassischen Herstellern wie PSION, Metrologic, Metric oder Symbol bis hin zu Datalogic oder Intermec bietet COSYS Ihnen eine Vielzahl an Geräten zum Verkauf.

Neue Geräte von COSYS

Möchten Sie die Lagerhaltung in Ihrem Unternehmen modernisieren? COSYS begleitet Sie von der Beratung, dem Kauf bis hin zur Integration. Unsere Experten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Hardware Lösung. Ob Zebra MC9300, Honeywell CN80, Datalogic Powerscan, Honeywell Granit, Honeywell PM43 oder Zebra ZT600, bei COSYS bekommen Sie ein breites Angebot an AIDC Hardware für Ihren Versandhandel.

?Alle Geräte können Sie von COSYS kaufen oder als Hardware as a Service mieten. Sprechen Sie uns gerne an und lassen Sie uns eine attraktive flexible Lösung finden.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.