MDM Fachkonferenz zeigt Themen, Trends und Technologien

Unter dem Titel ?Multidomain World ? Potentiale Ihrer (Produkt)Geschäftsdaten greifen? geben SDZeCOM und Stibo Systems Ihnen spannende Einblicke und Impulse zum Thema Master Data Management. Es dreht sich alles um MDM-Themen, Trends und Technologien aus der Praxis und für die Praxis.

Beispielsweise zeigt der Kunde KARE Design, wie das Unternehmen die digitale Marktpräsenz ausbaut und die globale Expansion vorantreibt. Im Vortrag ?MDM 2025!? erfahren die Teilnehmer was erforderlich ist, um auch in 5 Jahren das Datenpotential für ihr Unternehmen voll auszuschöpfen. Auf die Teilnehmer aus Industrie und Handel wartet ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Programm.

Mehr Informationen, Agenda und Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung unter:

www.sdzecom.de/fachkonferenz-mdm

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Produt Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015 und 2017 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting bzw. Wissensmanagement und steht somit in der IT-Bestenliste.