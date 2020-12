mdt Gruppe ist neuer Partner von Centric Deutschland

Centric Deutschland, Spezialist für SAP HR Add On-Produkte, hat mit der mdt Software Service GmbH einen Partnervertrag abgeschlossen. mdt wird die Cloud-Produkte von Centric künftig im deutschsprachigen Raum vertreiben. Das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden und Paderborn entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch langjährige Erfahrungen mit 1.000 Kundenprojekten mit dem Schwerpunkt auf dokumentenintensiven Prozessen bringt die mdt Gruppe umfassendes Know-how im Bereich DMS/ECM mit. mdt ist EASY Excellence Partner und kann mit den Cloud-Lösungen von Centric sein bestehendes On-Premises-ECM/DMS-Portfolio von EASY ideal ergänzen.

Sascha Kaiser, Prokurist und Head of Sales der mdt Software Service GmbH: ?Immer mehr Unternehmen verlagern ihre SAP HCM-Prozesse mit SAP SuccessFactors in die Cloud. Centric unterstützt diese Strategie durch eine skalierbare Personalakte, die sich sowohl in die HCM- als auch in die SuccessFactors-Struktur intergiert. Dank unserer Zusammenarbeit mit Centric können wir unseren Kunden dies künftig passgenau anbieten.?

Jens-Peter Hess, Geschäftsführer von Centric Deutschland, ergänzt: ?Mit der mdt Software Service GmbH zählen wir einen ausgewiesenen Spezialisten für alle Prozesse rund um Dokumenten- und Workflow-Management zu unseren Partnern. Wir freuen uns auf gemeinsame Projekte und werden unser Partnernetzwerk im Bereich ECM und SAP HCM/SuccessFactors im kommenden Jahr weiter ausbauen.?

Über mdt:

Die mdt Gruppe ist seit 21 Jahren als erfolgreiches IT-Unternehmen tätig und besteht aus einem innovativen und erfahrenen Team. Das Team entwickelt gern und in enger Absprache mit Interessenten und Kunden maßgeschneiderte Lösungen nach spezifischen Anforderun-gen zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung bringt die mdt Gruppe das Wissen aus über 1.000 Kundenprojekten für die Lösung der jeweiligen Anforderungen mit.

Centric bietet Softwarelösungen, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing sowie IT- und Personaldienstleistungen an. Das Unternehmen bringt Mitarbeiter, Partner und Kunden zusammen, um innovative und pragmatische Lösungen umzusetzen, die verantwortungsvol-les Wachstum und Stabilität ermöglichen.

Mehr als 4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa zeichnen sich durch ihre hohe IT-Expertise und ihre langjährige Erfahrung bei branchenspezifischen Geschäftsprozessen aus. Centric hat 2019 einen Umsatz von 482 Millionen Euro und einen EBIT von 12 Millionen Euro erzielt.

In den deutschsprachigen Ländern fokussiert sich das Unternehmen auf die beiden Schwer-punkte On-Premises und Cloud in den Bereichen SAP HCM und SAP SuccessFactors. Centric Deutschland bietet hier zahlreiche Add Ons zur Qualitätssicherung und Effizienzstei-gerung von Personalprozessen samt Komplettservice an, von der Datenmigration über Bera-tung und Schulung bis hin zum Support.