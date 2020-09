*** Media Alert *** Agile Leadership&Digital Sales Excellence? Evernine Group stellt auf der DMEXCO @home aus

Nächste Woche ist es soweit! Mit der DMEXCO @home findet die DMEXCO dieses Jahr am 23. und 24. September rein digital statt. Die Messe verspricht inspirierende Sessions, Networking mit Marketing- & Mediaexperten und alles bequem von Zuhause. Mit dabei ist auch die Evernine Group, führende deutsche Innovations- & Kommunikationsberatung aus München, und stellt in ihrem Showroom Themen wie Digital-Kampagnen, Marketing Automation und Social Selling vor.

In diesem Jahr findet die DMEXCO, Europas größte Fachmesse für Digital-Marketing erstmals digital statt. Mehr als 500 Speaker bilden Marketing-Interessierte in über 100 Masterclasses weiter.

Auch die Evernine Group mit Hauptsitz in München, Kommunikationsberatung mit angebundener Full-Service-Agentur, die für effektive Next-Level-Kommunikation steht und ihre Kunden strategisch zur digitalen Transformation von Marketing, Sales & HR berät, hat sich in diesem Jahr einen digitalen Showroom gesichert.

Die Evernine stellt Themen aus den Bereichen Digital Experience, Agile Leadership & Digital Sales vor:

Digital Mindset

Agile Teams mit Schwerpunkt Kommunikation schaffen

Preisgekröntes Account-based Marketing

Mehr Vertriebseffizienz aus Leads ? MQLs zu SQLs machen

Marketing Automation ? die wichtigsten Tools & Partnerschaften mit dem Microsoft Go-To-Market Team

Social Selling ? Strategie & Ansätze

Die Mehrwerte der DMEXCO @home in diesem Jahr?

Inspiration durch 500+ Top-Referenten aus aller Welt, wie David Fischer (CRO Facebook), Alicia Tillman (CMO SAP) oder Eugene Kaspersky (CEO Kaspersky) uvm.

100+ Deep Dives & Workshops von erfolgreichen Branchenexperten

Digitaler Austausch in Echtzeit via Chat, Q&As oder Abstimmungstools direkt in den Showrooms

Kontaktaufnahme mit anderen Teilnehmern oder Ausstellern in Realtime

Exklusive Deals & Benefits

Partnerschaft auf Augenhöhe

?Wir glauben an das Konzept der Kollegen und setzen bereits selbst seit März 2020 verstärkt auf digitale Events in der Eigenkommunikation?, so Kathrin Drechsler, CMO der Evernine Group.

Auch wenn die diesjährige DMEXCO neue Herausforderung mit sich bringt, freut sich die Evernine Teil einer neuen Ära zu sein: ?Die DMEXCO macht den richtigen Schritt, aktuell rein digital anzutreten, und hat dabei auch Versuchsprojekte dabei ? virtuelle Showrooms, interaktive Sessions, etc. Digitalisierung heißt immer Trial und Error, besser werden. Die DMEXCO macht 2020 den richtigen Schritt hierfür, da man auch lernen möchte. Das passt auch gut zu unserer eigenen Planung, da wir unsere Events und die unserer Kunden ebenfalls nach ähnlichem Vorgehen immer digitaler machen?, betont Alexander Roth, CEO der Evernine Group.

Weitere Informationen zum digitalen Showroom der Evernine und die Möglichkeit für die letzten Tickets finden Sie unter: https://aktionen.evg-media.com/treffen-sie-uns-auf-der-dmexco

Die Evernine Group steht als führende deutsche Innovations- und Kommunikationsberatung für effektive Next-Level-Kommunikation. Wir beraten unsere Kunden strategisch, ermöglichen die digitale Transformation von Marketing, Sales & HR und bieten ein großes unternehmenseigenes Portal- & Verlagsnetzwerk für effektive & innovative Kampagnen – gesteuert durch unsere Inhouse-Agentur. Schwerpunkte liegen in unserer Branchen-Kreativität, in unserem großen Technologie-Know-how, in der kosteneffizienten Vernetzung von Kommunikationsdisziplinen sowie dem Angebot, sämtliche Services, Kampagnen & Projekte auch dauerhaft an uns auszulagern.

Gemäß unseres Leitsatzes “Consult. Connect. Create.” findet unsere Kundenbetreuung via “One Voice” statt. Gegründet wurde die Evernine 2013 mit Hauptsitz in München, dazu kommen Hamburg und weitere Offices weltweit (via unseren Coworking-Partner WeWork). Unsere Branchenschwerpunkte sind IT & Tech, Life Sciences & Engineering, Corporate & Finance, Sports & Health sowie Lifestyle & Fashion.