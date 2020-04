MediaCentral nimmt Lightheart Management Partners im Rahmen seiner Übernahmestrategie unter Vertrag



TORONTO, ON., 31. März 2020 – Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) (MediaCentral oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Lightheart Management Partners Inc. (LMP) aus Vancouver (BC) damit beauftragt hat, MediaCentral in der Entwicklungsstrategie zu unterstützen, während das Unternehmen die nächsten Schritte zur Konsolidierung der 100 Millionen starken Leserschaft von städtischen Alternativpublikationen in ganz Nordamerika unternimmt.

Im Rahmen des Vertrags wird LMP schwerpunktmäßig für die Identifizierung und Qualifizierung von alternativen städtischen Wochenzeitschriften in ganz Nordamerika für eine mögliche Übernahme durch MediaCentral sowie die dazugehörigen Finanzmodelle verantwortlich zeichnen. LMP verfügt über umfassende Erfahrung in der Identifizierung und Finanzierung von wertschaffenden Unternehmen, deren Übernahme durch ihre Finanzierungs- und Beratungskanäle abgewickelt wird. Außerdem ist LMP ein erfahrener privater Familienvermögensverwalter. Im Februar dieses Jahres beriet LMP MediaCentral, wie zuvor bekannt gegeben (siehe Pressemeldung mit dem Titel Media Central Corp Inc. Completes Purchase of Vancouvers Iconic Georgia Straight), bei seiner Übernahme von Vancouver Free Press, dem Herausgeber der 53 Jahre alten Traditionspublikation The Georgia Straight, die auf die Übernahme von NOW Magazine aus Toronto und dessen im September 2019 lancierten Cannabispublikation Canncentral.com durch MediaCentral im November 2019 folgte.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lightheart, während wir unsere Strategie zur Konsolidierung der 100 Millionen starken Leserschaft von städtischen Publikationen in Nordamerika, ihrer Digitalisierung und ihrer Monetarisierung weiter verfolgen, meint Brian Kalish, CEO von MediaCentral. Wir haben sehr viel in sehr kurzer Zeit erreicht und mit der Übernahme weiterer hochwertiger Titel auf dem Markt für städtische Alternativpublikationen werden wir die Digitalisierung vorantreiben und unsere digitale Reichweite ausbauen, um so von dem 300 Milliarden Dollar schweren Markt für digitale Werbung zu profitieren.

In den kommenden Monaten wird das Potenzial, das das Geschäftsmodell von MediaCentral seinen Lesern, Inserenten und Aktionäre bietet, weiter gestärkt, als das Unternehmen in die nächste Phase seiner auf die Übernahme, Umwandlung und Monetarisierung ausgerichtete Strategie eintritt.

Es ist uns eine Freude, mit MediaCentral zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen und sein Managementteam haben eindeutig ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, wertvolle Medienpublikationen zu identifizieren, zu bewerten und zu akquirieren, sagt Wei Lin, Gründungspartner von Lightheart. Wir sind der Ansicht, dass eine bedeutende Möglichkeit besteht, ein wichtiges und einflussreiches Segment des Medienmarktes in Nordamerika zu konsolidieren und zu monetarisieren. Wir freuen uns darauf, ein Teil der Strategie von MediaCentral zu sein.

Über Media Central Corporation Inc.

Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein alternative Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst – angefangen mit der kürzlichen Übernahme der Vancouver Free Press Corp und dem Kauf von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Konsumenten von rund 100 alternativen urbane Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. Dadurch schafft MediaCentral das einflussreichste Publikum von Influencern

Über Lightheart Management Partners Inc.

Lightheart Management Partners ist eine private, werteorientierte Investmentfirma, die von drei Family Offices gegründet wurde, die eine Leidenschaft für aktive und ethische Investitionen in klein- und mittelständische Unternehmen teilen. Wir sind der Wertschöpfung für unsere Investoren und Kunden durch eine sorgfältige werteorientierte Anlagestrategie (Value Investing), Unternehmensführung, Geschäftsberatung und Fusions- und Akquisitionsaktivität verpflichtet. Unsere Anlage- und Finanzberatungsphilosophie ist darauf ausgelegt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, wobei die Kapitalerhaltung und die Kongruenz zwischen den Betreibern, den Investoren und unserer Firma im Vordergrund steht.

Über Vancouver Free Press Corp.,

Vancouver Free Press Corp. ist Inhaber und Betreiber von Georgia Straight und straight.com. Georgia Straight wurde im Jahr 1967 als Wochenzeitung für Nachrichten, Lifestyle und Unterhaltung in Vancouver gegründet und ist seit mehr als 50 Jahren ein integraler Bestandteil des an der Westküste vorherrschenden aktiven urbanen Lebensstils. Georgia Straight erreicht mit seiner Donnerstags-Printausgabe und seiner täglichen Online-Publikation straight.com ein Publikum von mehr als 56 Millionen Leser jährlich und kann mit einem preisgekrönten redaktionellen Portfolio bestehend aus Leitartikeln, Beiträgen und Rezensionen aufwarten. Die regelmäßige Berichterstattung umfasst die Bereiche Nachrichten, Technik, Kunst, Musik, Mode, Reisen, Gesundheit, Cannabis und Lebensmittel sowie Vancouvers umfangreichstes Angebot an Unterhaltungsaktivitäten und speziellen Veranstaltungen. Vancouver Free Press Corp. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).

Über NOW Central Communications Inc.

NOW Central ist Eigentümer und Betreiber von NOW Magazine und nowtoronto.com. Seit 1981 ist NOW nun Torontos Stimme für Nachrichten und Unterhaltung und ist jeden Donnerstag in gedruckter Form und täglich auf nowtoronto.com erhältlich. Mit über 25 Millionen Lesern pro Jahr ist NOW eine führende Publikation, die seit mehr als 38 Jahren als unabhängige und alternative Stimme Pionierarbeit leistet. NOW Central Communications Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).

Über Canncentral Inc.

Mit seinem einzigartigen täglichen Content, der sowohl neue als auch erfahrene Cannabiskonsumenten anspricht, ist Canncentral gut aufgestellt, um zum führenden digitalen Herausgeber von Publikationen rund um Cannabis zu avancieren. Durch die Präsentation von authentischen Berichten und Lifestyle-Inhalten, die überprüft werden, entwickelt sich Canncentral zur branchenführenden Autorität für Fachwissen, Produkte und allgemeine Informationen für Cannabis-Liebhaber, Patienten und Anleger rund um den Globus. Canncentral Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FSE: 3AT).

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie können, sollen, rechnen mit, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder Verneinungen dieser Begriffe bzw. an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über interne Erwartungen, Erwartungen zu geschätzten Margen, Kostenstrukturen und Kostenstrukturen in der Medienbranche. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken unterworfen; dazu gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der allgemeinen Marktlage; nachteilige Ereignisse in der Branche; Marketingkosten; der Verlust von Märkten; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Medienbranche im Allgemeinen; Einkommensteuer- und regulatorische Angelegenheiten; das Vermögen von MediaCentral, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt; sie sollten die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens identifiziert werden, sorgfältig prüfen. Den Lesern wird außerdem empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt.

