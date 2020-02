medialesson zeigt ab März wie der Mittelstand Vorteile aus Mixed Reality-Apps ziehen kann

Im Februar 2019 stellte die Firma Microsoft erstmals die zweite Generation der bahnbrechenden Augmented Reality-Brillen ?HoloLens? (HL2) der breiten Öffentlichkeit vor. Microsoft spricht hierbei von Mixed Reality, weil dadurch, dass die Hologramme in eine klare Glasscheibe vor den Augen des Betrachters projiziert werden, eine vollkommene Vermischung der virtuellen mit der ?echten? Realität erfolgt. Ganz anders und viel eindringlicher als bei der Nutzung von Augment Reality-Applikationen auf dem Smartphone oder Tablet.

Zeitgleich kündigte das Unternehmen die Verfügbarkeit von vorgefertigten Mixed Reality-Applikationen an, die typische Anwendungs-Szenarien für diese neue Technologie abdecken. Zusammengefasst unter der Marke der hauseigenen Produktivitätslösungen Microsoft Dynamics 365 handelt es sich hierbei um:

Holografische Fernwartung mit der Remote-Assist-App, die es erlaubt, dass ein entfernt im zentralen Support angesiedelter Mitarbeiter mit ?den Augen? des vor Ort agierenden Technikers das zu wartende bzw. entstörende Objekt analysieren und von der Zentrale aus hilfreiche Hinweise oder Anleitungen per Microsoft Teams-Session in das Sichtfeld des Support-Technikers einspielen kann. Dabei erfolgen die Hilfestellungen fehlersicherer in 3D und gleichzeitig hat der Mitarbeiter vor Ort beide Hände frei.

3-dimensionale Mitarbeiterschulung mit der Guides-App, die zum Erlernen von notendigen Bedienschritten am Gerät einen Leitfaden als erläuternde Informationen oder holografische Objekte an diesem Objekt virtuell platzieren und somit deutlich intuitiver und damit schneller den Auszubildenden zur Bedienung befähigen kann, als es das Selbststudium einer Dokumentation vermag. Dabei können individuelle Trainings und Abläufe in 3D selbst aufgezeichnet und wiedergegeben werden.

Virtuelle Einrichtung von Räumen oder Werkshallen mit der Layout-App, die einen holografischen Eindruck der Wirkung und der tatsächlichen Raumverhältnisse sowie von Anschlüssen zu platzierender Maschinen oder Anlagen geben kann.

Bislang mussten derartige Applikationen von hierauf spezialisierten Dienstleistern wie medialesson relativ aufwändig vom Konzept bis zur Umsetzung erstellt werden. Durch das nun existierende Rahmenwerk von Microsoft ist es möglich auch komplexe Szenarien in wenigen Tagen umzusetzen. Überdies unterstützt der Hersteller die Anschaffung der HL2-Geräte durch ein günstiges Leasing-Modell. Hierbei ist medialesson einer der wenigen offiziell akkreditierten Partner im Microsoft Mixed Reality Partner Programm (MRPP) in Deutschland und verfügt über die erforderlichen Kompetenzen und einen vergleichsweise großen Softwareentwickler-Stab.

medialesson ist einer der ersten Partner von Microsoft in Deutschland, der die neuen HL2-Geräte bereits im Jahr 2019 erhalten hat und mit nun gegenwärtig fünf Geräten in der Lage ist unterschiedliche Projekte parallel zu bearbeiten. Auch kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus einer Vielzahl erfolgreicher HoloLens-App-Umsetzungen zurückgreifen u.a. für renommierte Kunden wie Porsche und Steelcase.

In der Veranstaltungsreihe Mixed Reality Morgenvesper lädt medialesson interessierte Geschäftsführer und Abteilungsleiter zu einem einstündigen Briefing über die technologischen Möglichkeiten, die sich für den Mittelstand durch den Einsatz von Mixed Reality ergeben, ein. Dieses wird ergänzt um praktische Live-Präsentationen der neuen HL2-Brillen zum selbst Ausprobieren und der Vorstellung eines attraktiven MR-Starter-Pakets von medialesson, das die Umsetzung eines ersten Kundenprojekts innerhalb einer Woche verspricht. Die Veranstaltungen werden an den medialesson-Standorten in Pforzheim und München durchgeführt und dauern jeweils von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr. Kalte und warme Getränke sowie die Vespern werden bereitgestellt. Die Termine sind:

04. März 2020 (Pforzheim)

27. März 2020 (München)

31. März 2020 (Pforzheim)

03. April 2020 (München)

Philipp Bauknecht, CEO von medialesson, bemerkt hierzu ?Eigentlich sollten wir als auf individuelle Software-Entwicklungen spezialisiertes Unternehmen über diese Entwicklung unglücklich sein. Denn nun können Lösungen in einer Qualität, für die in der Vergangenheit Monate an Entwicklungsaufwand benötigt wurden, mit unserem Starter-Paket in wenigen Tagen umgesetzt werden. Aber hierdurch wird eine Technologie, die bislang eher für große Unternehmen wie unserem Kunden Porsche interessant war, nun auch für den Mittelstand erreichbar. Gerade in der Fertigung, dem Maschinen- und Anlagenbau oder der Immobilienbranche schlummern enorme Potentiale zur Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation, im Support und am Point-of-Sales.?

Weiterführende Informationen zu den MR-Morgenvespern erhalten Sie unter sales@medialesson oder von Eckhard Voigt, Tel. 0171 5390949.

Der IT-Dienstleister und Microsoft Gold Partner medialesson GmbH (www.medialesson.de) mit Hauptsitz in Pforzheim und Büro in München wurde im Jahr 2002 gegründet. Seit mehr als 17 Jahren unterstützt medialesson Kunden bei der Modernisierung Ihrer IT-Plattformen und deren Transformation in das industrielle Internet der Dinge (IIoT). Hierbei steht die Azure Cloud im Mittelpunkt. Das Unternehmen befasst sich mit Design, Architektur, Entwicklung und dem Betrieb von einfach nutzbaren Anwendungen, die auf jeder Plattform laufen, und beschäftigt sich intensiv mit individuell entwickelter Enterprise-Software, Industrie 4.0- Augmented- & Virtual Reality-Lösungen, natürlicher Spracheingabe, Künstlicher Intelligenz und Bots. Die überwiegend jungen aber dennoch sehr erfahrenen Softwarespezialisten von medialesson zeichnen sich durch die agile Arbeitsweise eines Startups aus und sind es gewohnt anspruchsvolle und globale Konzernprojekte mit häufig wechselnden technologischen Herausforderungen “End-to-End” zu innovativen Lösungen zu führen.