Medigene AG: Der PD1-41BB Switch-Rezeptor von Medigene verstärkt TCR-T-Zellen effektiv im Kampf gegen solide Tumore

Planegg/Martinsried (09.11.2020) – Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, freut sich, präklinische Forschungsergebnisse zu ihrem PD1-41BB Switch-Rezeptor auf einem Poster auf der 35. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC 2020) zu präsentieren, die vom 9. bis 14. November 2020 virtuell stattfindet. Das Poster Nr. 614 wird in der Virtual Poster Hall vom 11. bis 14. November 2020 von 9:00 – 17:00 Uhr EST (15:00 – 23:00 Uhr MEZ) zugänglich sein. Die Frage- und Antwortsitzungen finden am Donnerstag, 12. November 2020, 16:50 – 17:20 Uhr EST (22:50 – 23:20 Uhr MEZ) und am Samstag, 14. November 2020, 13:00 – 13:30 Uhr EST (19:00 – 19:30 Uhr MEZ) statt.

Das Poster # 614 mit dem Titel ” Co-stimulation via PD1-41BB chimeric switch receptor enhances function of TCR-T cells in an immune-suppressive milieu and under chronic antigen stimulation” beschreibt 2- und 3-dimensionale in-vitro-Krebs-Zellkulturmodelle, die die wiedrigen Bedingungen abbilden, welchen T-Zellen in soliden Tumoren ausgesetzt sind, einschließlich geringer Nährstoffmengen und hoher Konzentrationen immunsuppressiver löslicher Faktoren. T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen (TCR-Ts), die auch den PD1-41BB Switch-Rezeptor von Medigene exprimieren, können die hemmende Mikroumgebung des Tumors zu überwinden und Tumorzellen bei verschiedenen Herausforderungen wiederholt abtöten. Die PD1-41BB exprimierenden TCR-T-Zellen zeigen ein höheres Maß an metabolischer Fitness, so dass sie trotz der normalerweise von Tumorzellen produzierten negativen Faktoren viel effektiver bestehen bleiben und sich vermehren können.

Weitere Forschungsarbeiten, einschließlich in vivo-Studien und Analysen bezüglich Sicherheit, werden im Hinblick auf mögliche klinische Studien mit PD1-41BB-exprimierenden TCR-T-Zellen zur therapeutischen Behandlung von soliden Tumoren durchgeführt werden.

Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand von Medigene: “In präklinischen Studien haben wir gezeigt, dass unser PD1-41BB Switch-Rezeptor die Funktionalität von TCR-Ts in einer feindlichen Mikroumgebung solider Tumore deutlich verbessert. Wenn wir unseren TCR-Ts ermöglichen, in der Umgebung des soliden Tumors, in der die T-Zellen normalerweise abgeschaltet werden, mit stärkerer Aktivität zu funktionieren, sollten unsere TCR-Ts länger bestehen und hoffentlich dauerhafte therapeutische Reaktionen in der Klinik hervorrufen können.”

Über Medigene

Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, ISIN DE000A1X3W00,) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen unter www.medigene.de

Über Medigenes TCR-Ts

Die TCR-Technologie zielt darauf ab, körpereigene T-Zellen des Patienten mit tumorspezifischen T-Zell-Rezeptoren (T cell receptor, TCR) auszustatten. Die bezüglich ihres Rezeptors modifizierten T-Zellen sind dadurch in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und wirksam zu zerstören. Dieser immuntherapeutische Ansatz versucht, die bestehende Toleranz gegenüber den Krebszellen und die Tumor-induzierte Immunsuppression im Patienten zu überwinden, indem T-Zellen des Patienten außerhalb des Körpers (ex vivo) aktiviert und modifiziert werden. Die TCR-T-Therapie wird für das Auffinden einer größeren Anzahl von möglichen Tumor-Antigenen im Vergleich zu anderen T-Zell basierenden Immuntherapien, wie den chimären Antigenrezeptor T-Zellen (chimeric antigen receptor T cells, CAR-Ts), entwickelt.

Medigene führt eine erste klinische Phase-I/II-Studie mit ihrem ersten eigenen TCR-T-Kandidaten MDG1011 für die Blutkrebsindikationen AML und MDS sowie eine zweite klinische Phase-I-Studie mit MDG1021 bei Patienten, die nach allogener (körperfremder) hämatopoetischer Stammzelltransplantation (allo-HSZT) einen Rückfall oder andauernde Blutkrebserkrankung erleiden, durch. Weiterhin baut Medigene eine Pipeline von TCRs auf und kooperiert mit bluebird bio, Inc. und Cytovant Sciences HK Ltd. mit Fokus auf solide Tumor-Indikationen.

Über Medigenes PD1-41BB-Switch-Rezeptor

Checkpoint-Inhibition über den PD1-PDL1 Signalweg: Es ist bekannt, dass solide Tumorzellen speziell von aktivierten T-Zellen abgetötet werden können. Die Tumorzellen können diesen Angriffen entkommen, indem sie hemmende Moleküle auf ihrer Oberfläche exprimieren, so genannte “Checkpoint-Proteine” wie den “Programmed Death Ligand 1” (PD-L1). In diesem Fall werden T-Zellen inaktiviert, die PD-1, den natürlichen Rezeptor für PD-L1, exprimieren. Die Expression von PD-L1 durch Tumore stellt also einen adaptiven Immunresistenzmechanismus dar, der zum Überleben und Wachstum von Tumoren führen kann.

Der co-stimulatorische Signalweg über 4-1BB: Eine effektive Immunreaktion von T-Zellen auf Antigene erfordert typischerweise, dass neben der primären Stimulation durch das Antigen über den T-Zell-Rezeptor (TCR) auch co-stimulatorische Signale empfangen werden. Die intrazellulären Signaldomänen des 4-1BB-Proteins bieten einen gut charakterisierten Weg zur positiven Verstärkung der T-Zell-Reaktionen.

Der PD1-41BB Switch-Rezeptor von Medigene macht sich die Bindung von PD-1 auf den T-Zellen an PD-L1 auf Tumoren zunutze. Im Switch-Rezeptor wurde die hemmende Signaldomäne von PD-1 durch die aktivierende Signaldomäne von 4-1BB ersetzt. Infolgedessen leitet der Switch-Rezeptor anstelle des normalerweise hemmenden Signals via PD-1 ein aktivierendes Signal an die TCR-T-Zellen weiter. Dadurch können sich die PD1-41BB-modifizierten TCR-T-Zellen in Gegenwart von PD-L1-positiven Tumorzellen stark vermehren und bei wiederholter Exposition eine stärkere Abtötung der Tumorzellen vermitteln. Außerdem verbessern die durch den Switch-Rezeptor übermittelten Signale auch die metabolische Fitness von TCR-T-Zellen und ermöglichen ihnen eine bessere Funktionalität trotz niedrigem Glukosespiegel oder hohen Mengen des immunsuppressiven Faktors TGFß – beides Merkmale, die typisch für eine stark feindselige Umgebung um den Tumor herum sind.

