MEET GERMANY startet mit neuem Format: Mit MEET EUROPE die Eventdestination Schweiz entdecken

Die Partner MEET EUROPE, Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB), Zürich Tourismus und [time change] gestalten ein vielseitiges dreitägiges Programm, dass atemberaubende Natur, pulsierende Städte, einheimische Kultur und Tradition sowie eine moderne ansprechende Eventdestination vorstellt.

Die Schweiz ist ein Kongressland mit beeindruckender Tradition und Vielfalt an Möglichkeiten für Tagungs- und Veranstaltungsplaner in allen Regionen. Die Dichte an kulturellen, städtischen und naturbezogenen Erlebnissen auf kleinem Raum ist beispiellos. Die hohen Standards und Professionalität der Eventdestination beeindrucken. Ebenso ist die Schweiz weltweit Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit.

Mit der neuen Brand „MEET EUROPE“ sowie der Partnerschaft mit dem Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB) und Zürich Tourismus erweitert die Branchencommunity MEET GERMANY gezielt ihr Angebot und Netzwerk für Veranstaltungsplaner und Business Traveller. Tanja Schramm, CEO MEET GERMANY: „Ich freue mich sehr über die Premiere von MEET EUROPE. Mit der neuen Brand starten wir erstmals im Ausland und gleich in einer so faszinierenden Destination; gemeinsam mit kreativen, professionellen und engagierten Partnern. Die Angebote und Möglichkeiten in der Schweiz begeistern mich sehr. Ich bin mir sicher, dass unsere Fachbesucher bei diesem sehr interaktiven und spannenden Programm meine Begeisterung teilen“.

Vielseitiges Kennenlern-Programm für Planer, Entscheider und Travelmanager

Angesprochen sind Veranstaltungsplaner, Entscheider und Travelmanager aus der D-A-CH-Region und darüber hinaus. Das Programm ist so facettenreich wie das Gastgeberland:

Der Auftaktabend am 21. September im neuen Züricher „The Circle Convention Centre“ steht ganz im Zeichen von Interaktion und hochwertiger Vernetzung. Hierbei kommen verschiedene „Networking-Formate“ zum Einsatz und sorgen neben dem Kennenlernen für einen fröhlichen Wissenstransfer.

„Ein Erlebnistag in Zürich“ heißt es am 22. September. Die Umwelt Arena und das Kongresshaus Zürich stellen sich vor. Eine Schiffstour über den Züri See zeigt Zürich in einer ganz eigenen Perspektive. Die Maître Chocolatiers im „Lindt Home of Chocolate“ sowie das Galadinner im The Dolder Grand zaubern den Teilnehmern ein genussvolles Lächeln ins Gesicht.

Am dritten Veranstaltungstag warten verschiedene Touren auf die Planer:

Unter dem Motto „Natur pur“ lernen die Teilnehmer die Region Engadin und St. Moritz kennen. Nach einer Seilbahnfahrt runden eine kurze Wanderung auf das Muottas Muragl und dem einzigartigen Blick auf die Seenlandschaft sowie das Bernina-Massiv die Tour ab. Ausgewählte Hotelpartner präsentieren sich, wie das Romantik Hotel Muottas Murgal oder Saratz, Reine Victoria und Laudinella.

„Wenn Engel reisen“ gehört Engelberg einfach dazu: Die Teilnehmer machen einen Ausflug auf das Brunni inklusive Bahnführung der klimaneutralen Bergbahnen und lernen Hotelpartner wie das Kempinski Palace Engelberg oder Hotel Bellevue-Terminus kennen.

Das Freilichtmuseum Ballenberg und Congress Centre Kursaal warten in der Tour „Eventful Interlaken – zwischen Bergen und Seen“.

Viele weitere Partner unterstützen die Veranstaltungen beispielsweise die jeweiligen Convention Bureaus vor Ort oder Reiseanbieter.

Anmeldung:

Infos und Anmeldung unter https://meet-germany.network/events/event_switzerland_2021.

