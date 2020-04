Meffert AG vertraut auf bpi solutions und die CRM-Lösung genesisWorld für eine nachhaltige Unternehmenspolitik

Die Meffert AG investiert zur Optimierung aller betrieblichen Abläufe und Sicherung zukünftiger Erträge in moderne Software. ?Das Unternehmen hat bpi solutions mit der Optimierung der internen Abläufe mit der CRM-Lösung CAS genesisWorld beauftragt. Innerhalb der Unternehmensgruppe wurde die Dinova GmbH & Co. KG zur Pilotierung ausgewählt.

Die Geschichte der Meffert AG begann 1947 mit der Eröffnung eines Farbengeschäftes in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Durch unternehmerischen Mut und zukunftsorientiertes Denken zählt das Unternehmen heute zu den führenden Herstellern hochwertigster Farben und Lacke, Lasuren, Putze, Dichtmassen, Renovier- und Bautenschutzprodukte in Europa. Die über 30.000 Qualitätsprodukte sind in mehr als 60 Ländern bekannt und begleiten tagtäglich die Menschen, die öffentliche und private Lebensräume gestalten und erhalten. Dafür arbeiten mehr als 1500 Mitarbeiter an 16 nationalen und internationalen Produktions- und Distributionsstandorten, um optimale Warenverfügbarkeit und pünktliche Lieferung in der ganzen Welt zu garantieren.

Eine Herausforderung in erfolgreichen Unternehmen ist stets, die Kommunikationswege in international agierenden Unternehmen und insbesondere im Vertrieb zu optimieren. Bei der Meffert AG bestand die große Herausforderung darin, die auf verschiedene Standorte und mehrere Datenbanken verteilten wichtigen Kunden- und Interessentendaten jedem Zugriffsberechtigten im Unternehmen zugänglich zu machen. Das Hauptziel besteht darin, mehrere Anwendungen auf einer einzigen CRM-Plattform zu konsolidieren, welche die Hierarchie der einzelnen Repräsentanzen wiederspiegelt.

?Die ausgereifte Funktionalität, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis von CAS genesisWorld und das spürbare Verständnis von bpi solutions für unsere Aufgabenstellungen haben uns überzeugt?, stellt Dennis Schneider fest. bpi solutions implementierte die Lösung im Zusammenspiel mit dem Projektteam der Meffert AG. genesisWorld ist jetzt fester Bestandteil der firmeninternen Prozesse, unabhängig davon ob es sich dabei um Marketing- und Vertriebsanforderungen wie Brief- oder Mailversand, die Werbematerialverwaltung, Besuchsberichte, Aufgabensteuerung, das nachhaltige Speichern von Kontakten oder auch das Auswerten von Vertriebsprojekten handelt.

Entscheidend war in erster Linie die Einbindung aller Mitarbeiter und die hohe Flexibilität der Lösung. Die Gestaltungsmöglichkeit durch den sehr hohen Individualisierungsgrad per Datenbank- und App-Designer, sowie die Abbildung der internen Workflows bieten ein Komplettpaket für ein kundenorientiertes Arbeiten. Dabei werden sämtliche Aufgaben und Telefonate über das System realisiert, und die Ergebnisse in der Anwendung abgelegt. Der Zugriff erfolgt hierbei nahezu 100% über Webclient und App.

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.