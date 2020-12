MEGA International zum Leader im Gartner 2020 Magic Quadrant für Enterprise Architecture Tools ernannt

Seit zwölf Jahren in Folge wird MEGA International von Gartner, Inc. im Magic Quadrant für Enterprise Architecture Tools als Leader bestätigt. So auch im aktuellen Analysten-Bericht, veröffentlicht am 17. Dezember 2020, verfasst von Derek Miers und Akshay Jhawar. Im Rahmen des Berichts wurden 16 Enterprise Architecture Tool-Anbieter untersucht und im Hinblick auf ihre ganzheitliche Vision und Fähigkeit zur Umsetzung bewertet.

?Being recognized by Gartner as a Leader in enterprise architecture for twelve consecutive years is an accomplishment that we take great pride in achieving. We believe this recognition would not be possible without our customers, vast network of partnerships, and dedicated employees,? so Lucio de Risi, Gründer und CEO von MEGA. ?Despite the challenges brought by COVID-19, we did not let that deter us from continuing to update and improve our HOPEX Platform and provide best-in-class service to our growing client list.?

In diesem Jahr konzentrierte sich MEGA auf die Unterstützung bei und die Beschleunigung der Geschäfts- und IT-Transformations-Initiativen, durch Automatisierung, intelligentes Reporting und Dashboards sowie ein verbessertes Benutzererlebnis. Dadurch wird die Veranschaulichung und Nutzung von Informationen in einem spezifischen Unternehmensportal und über mobile Anwendungen vereinfacht.

Die HOPEX-Plattform von MEGA, die On-Prem sowie über eine öffentliche oder private Cloud verfügbar ist, integriert die Enterprise Architecture, das Anwendungsportfolio-Management, die Geschäftsprozessanalyse und das Risikomanagement auf einer einzigen kollaborativen Plattform. Darüber hinaus hat die HOPEX-Cloud von MEGA die SOC-2-Typ-2-Prüfung erfolgreich durchlaufen und entspricht den internationalen Compliance-Vorschriften. HOPEX kann leicht an verschiedenste Kundenbedürfnisse und sich ändernde Geschäftsanforderungen angepasst werden.

Eine der zentralen Stärken, die Gartner in dem Bericht anführt, ist die geografische Ausrichtung von MEGA International. Mit Niederlassungen weltweit und leistungsfähigen Partnerprogrammen rund um den Globus, kann MEGA Unternehmen überall dort bedienen und beraten, wo sie geschäftlich tätig sind.

Hier finden Sie Ihr kostenloses Exemplar zum Download:

2020 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools Report.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner–s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

MEGA wurde 1991 gegründet und ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen und anerkannter Marktführer. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Software- und Beratungsleistungen für die erfolgreiche Ausrichtung der Organisation an die Geschäftsziele, durch eine(n) optimale Nutzung und Einsatz gegenwärtiger und künftiger Technologien. MEGA International ist Hersteller der HOPEX- Softwareplattform für Unternehmenstransformation, die die Erfassung, Analyse und Planung von Strategie und Fähigkeiten, Prozessen und der Organisation sowie IT und Projekten unterstützt. MEGA International verfügt außerdem über ein starkes Services-Team, um Kunden insbesondere in der Onboardingphase mit einem pragmatischen Ansatz zu helfen.