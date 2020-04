Mehr als Robotic Process Automation

Für viele Unternehmen ist die digitale Transformation mit all ihren vielseitigen Facetten noch immer mehr als erklärungsbedürftig. Zu groß sind oft noch die Verständnisschranken und die Hemmschwellen, wenn es um die Integration von neuen Technologien geht. Umso wichtiger ist es, dass die Anbieter von solchen Technologien ihre Produkte und Leistungen transparent und verständlich kommunizieren. Als Pionier im Bereich der Automatisierungstechnologie steht AmdoSoft gern als Gesprächspartner für alle Interessierten zur Verfügung. Nicht zuletzt deshalb hat unser Geschäftsführer Mario Griffith unlängst in einem Interview mit dem Trendreport unseren b4 Bot etwas näher erläutert.

Zuversichtlicher Blick auf einen wachsenden Markt

Griffith führt im Interview aus, wie Robotic Process Automation (RPA) in näherer Zukunft unsere Wirtschaftswelt mitgestalten wird. Namhafte Beratungsunternehmen rechnen mit Milliardeninvestitionen in diesem Bereich. Der Anteil der Betriebe, die moderne Automatisierungstechnologien nutzen werden, dürfte in den kommenden Jahren signifikant steigen. RPA spielt dabei eine Schlüsselrolle. Lösungen wie der AmdoSoft b4 Bot sind sehr leicht zu implementieren, versprechen einen schnellen Return of Investment und können die Effizienz eines Prozesses in sehr kurzer Anlaufzeit signifikant verbessern. Es ist zu erwarten, dass viele Unternehmen im globalen Wettbewerb sich diese Vorteile nicht entgehen lassen werden. Das prognostizierte Wachstum dürfte erst der Anfang sein.

AmdoSoft-Lösungen helfen schnell und einfach

Einer der größten Vorteile des b4 Bots von AmdoSoft wird von Mario Griffith im Trendreport ausführlich erläutert. Es geht dabei um die Einfachheit, mit der sich diese Lösung in komplexe IT-Systeme einbringen lässt. Der b4 braucht keine echte Schnittstelle zu bestehenden Programmen, sondern nutzt dieselbe Oberfläche wie ein menschlicher Mitarbeiter. Einmal korrekt programmiert, arbeitet der Bot genauso, wie es das Personal bislang tat ? nur eben schneller, pausenlos und ohne Fehler. Vor allem für repetitive Routinetätigkeiten oder gewisse saisonale Lastspitzen ist so eine robotische Hilfe ein Segen für Unternehmen und Personal. Ein weiterer Vorteil besteht in der einfachen Bedienbarkeit. Anders als bei spezifischen Softwarelösungen braucht ein Bediener des b4 Bots keine erweiterten IT-Kenntnisse.

Mario Griffith erklärt, wie RPA eigentlich funktioniert

Auf die Frage des Trendreports, wie RPA eigentlich genau funktioniert, gibt Mario Griffith eine detaillierte Antwort. Er weist dabei daraufhin, dass RPA-Bots Geschäftsprozesse abarbeiten, indem mehr oder weniger ein menschlicher Nutzer auf der normalen Oberfläche des jeweiligen Programms imitiert wird. Ein Bot loggt sich ein, verschiebt Dateien, kopiert und fügt ein und füllt Formulare aus. Das alles tut ein Bot aber natürlich viel schneller und weniger fehleranfällig als jeder Mensch es könnte. Zusätzlich kann der b4 Bot auch im Bereich des End-to-End-Monitoring operieren. Das bedeutet, der Bot simuliert die Tätigkeiten eines Nutzers ? etwa eines Kunden in einem E-Commerce-Shop ? und deckt durch tausendfache Wiederholung technische und strukturelle Optimierungspotentiale auf, etwa Performanceschwankungen, tote Links oder fehlerhafte Nutzerführung.

Für diese Bereiche eignet sich der b4 Bot besonders

Falls Sie den b4 Bot für Ihr Unternehmen einsetzen möchten, überzeugen wir Sie gern von den vielen Vorteilen. Wir beraten Sie auch gern dazu, welche Prozesse sich mit RPA am besten optimieren lassen. Vorrangig empfehlen sich PC-basierte Tätigkeiten, die datenintensiv, repetitiv und standardisiert ablaufen. Je höher das Vorgangsvolumen und je simpler, aber zeitraubender ein Prozess für einen menschlichen Mitarbeiter ist, umso mehr Potential hat unser b4 Bot. Das gilt auch für sensible Kundendaten, denn Bots können bestens auf jegliche Compliance-Vorgaben eingestellt werden. Typischerweise finden wir RPA-Bots schon heute im Kundenservice, in der Finanzbranche, dem Gesundheitswesen, dem Supply Chain Management oder dem Personalwesen. Ob sich auch Ihr Unternehmen eignet, finden wir gern gemeinsam mit Ihnen heraus.

