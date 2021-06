Mehr Komfort und Sicherheit mit der Smart Doorbell

Gigaset betritt einen neuen Bereich im Smart Home und stellt seine erste Smart Doorbell vor. Ausgestattet mit Full HD-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher revolutioniert das Gerät die bisherige Türklingel und liefert gestochen scharfe Bewegtbilder auf das Smartphone. Nutzer wissen so jederzeit, wer vor der Türe steht oder nach Hause kommt ? die Gegensprechfunktion ermöglicht die Kommunikation auch von unterwegs. Seit 2012 im Smart Home Markt vertreten, erweitert Gigaset sein Portfolio in diesem Bereich kontinuierlich. Mit der Smart Doorbell und einer Cloud, gehostet in Deutschland, positioniert sich Gigaset als deutscher Mittelständler auf Augenhöhe mit globalen Anbietern.

Schon im Jahr 2025 wird in Deutschland, Prognosen zufolge, rund eine Milliarde Euro im Smart Home Segment ?Gebäudesicherheit? umgesetzt. Schon jetzt hat fast jeder fünfte Deutsche ein Smart Home Gerät mit Alarmfunktion im Einsatz, viele davon setzen auf Videoüberwachung ? Tendenz steigend.*

?Diese Entwicklung birgt enorme Wachstumschancen für uns?, sagt Franka Abraham, Senior Product Manager bei Gigaset. ?Erst im letzten Jahr haben wir deshalb unsere erste smarte Außenkamera und die neue Generation der Smart Camera für den Innenbereich vorgestellt. Jetzt bringen wir diese Technologie an die Haustür und verheiraten sie mit der Türklingel.?

Viel Technik im kompakten Gewand

Die in glänzendem Schwarz gehaltene Smart Doorbell misst 135 x 47 x 28 mm (L x B x T) und wird aufrecht montiert. Sie hat einen haptischen Klingeltaster und ist ausgestattet mit Full HD- Videokamera, Bewegungsmelder, Mikrofon und Lautsprecher. Mit ihrem Blickwinkel von 115? horizontal und 57? vertikal bietet sie den perfekten Überblick auch wenn sich Gegenstände oder Personen direkt vor dem Objektiv befinden. Selbst bei absoluter Dunkelheit liefert die Gigaset Smart Doorbell bis zu drei Meter weit gestochen scharfe Bilder dank Infrarot-Nachtsicht. 2-Wege-Audio in Duplex-Qualität macht eine klare Kommunikation von Smartphone zur Tür möglich.

Die Stromversorgung erfolgt über den Klingeldraht der bisherigen Türklingel (8~24V < 15W) ? eine Batterie ist nicht notwendig. Über die kostenlose Gigaset elements App lässt sich das Gerät mit einem WLAN Router (2,4 GHz) verbinden. Beim Zugriff auf die Smart Doorbell wird das Bild in Full HD per Liveview über eine Direktverbindung (P2P) gestreamt. Erst bei der Aufnahme wird das Video an die Gigaset Cloud gesendet und in HD-Qualität gespeichert. Weitere kostenpflichtige Servicepakete ermöglichen zudem eine Speicherung des Videos und längere Aufzeichnungen. Das Hosting erfolgt in Deutschland auf streng gesicherten Servern in Frankfurt am Main ? für höchste Datensicherheit und Datenschutz nach dem deutschen Datenschutzgesetz. Ein Gerät, drei unbestechliche Vorteile Die Gigaset Smart Doorbell sorgt in jedem Zuhause für mehr Komfort, Sicherheit und Entspannung. Klingelt es an der Tür, ist es ganz gleich, wo man sich gerade befindet ? ob auf dem Sofa, beim Einkaufen oder gar im Urlaub: Von überall ist es möglich, den Besucher zu sehen und mit ihm zu kommunizieren. Zum Beispiel, um den Postboten zu bitten, das Päckchen einfach vor die Tür zu stellen oder beim Nachbarn abzugeben. Die Smart Doorbell mit ihrem Bewegungssensor kann den Nutzer auch per Pushnachricht informieren, wenn sich etwas vor der Haustür tut ? so wissen Eltern dank Videostream beispielsweise, ob die Kinder gut von der Schule, vom Spielplatz oder vom Besuch bei Freunden nach Hause gekommen sind. Ein beruhigendes Gefühl. Und das funktioniert auch bei ungebetenen Gästen: Videos von Überwachungskameras können nach einem Einbruch wertvolle Hinweise auf die Täter geben ? im besten Fall schrecken Kameras Einbrecher aber schon im Vorfeld ab. ?Damit die Bilder auch wirklich Aussagekraft haben, ist nicht nur der Installationsort, sondern auch die Technik entscheidend?, so Franka Abraham. ?Deshalb hat unsere Smart Doorbell einen Infrarotmodus, der selbst nachts für scharfe Aufnahmen sorgt ? diese Technologie ist übrigens auch die klare Empfehlung von Sicherheitsexperten.? Ihre volle Stärke entfaltet die Smart Doorbell im Zusammenspiel mit den Smart Home Alarmsystemen von Gigaset ? die Tür- und Fenstersensoren, Bewegungsmelder, Funksteckdosen, Innen- und Außenkameras bilden ein Sicherheitsnetz, das sich über das Zuhause ausbreitet und bestmöglich schützt. So kann die Gigaset Smart Doorbell zum Beispiel Geräte, die an einem Gigaset plug (Funksteckdose) angeschlossen sind, einschalten und für eine visuelle Benachrichtigung sorgen. Für ein zusätzliches akustisches Klingel-Signal ist es in Kombination mit einer Gigaset GO-Box 100 nach einem Update auch möglich, alle verbundenen Festnetztelefone klingeln zu lassen. Wie das gesamte Gigaset Smart Home Alarmsystem ist auch die neue Smart Doorbell zudem mit den Partnersystemen von Philips Hue und Alexa kompatibel. Die Gigaset Smart Doorbell ist außerdem kompatibel mit dem Nuki Smart Lock 2.0. So kann man über die Gigaset elements App die Person, die klingelt, nicht nur sehen und mit ihr sprechen ? es ist dann sogar möglich, die Tür mittels elektronischem Schloss zu öffnen. Äußerst praktisch, wenn die Kinder mal wieder den Schlüssel vergessen haben und man selbst gerade nicht zuhause ist. ?Die Smart Doorbell ist eine zentrale strategische Ergänzung für das Smart Home Portfolio von Gigaset?, fasst Abraham zusammen. ?Unsere Kunden schätzen die Einfachheit und Kompatibilität unserer Komfort- und Sicherheitslösung. Sie erwarten aber auch, dass sie alle Komponenten, die sie sich für ihr Zuhause wünschen, direkt von uns bekommen. Dem wollen wir auch in Zukunft Rechnung tragen.? Die Gigaset Smart Doorbell ONE X ist ab Anfang Juli 2021 im Handel und im Gigaset Onlineshop für 169,99 Euro (UVP) erhältlich. Mehr Informationen unter www.gigaset.de.

Hochauflösendes Bildmaterial steht unter diesem Link zur Verfügung.

