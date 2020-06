Mehr Kommunikation mit Lichtgeschwindigkeit im deutschen Glasfasernetz

Die aktuelle Überlastung der Datennetze in Zeiten der Corona-Quarantäne zeigt es deutlich: Der zügige Ausbau der Glasfasernetze und der damit einhergehende Fortschritt der Digitalisierung müssen in Deutschland nach Covid-19 weiter vorangetrieben werden.

Damit die leistungsstarken Glasfasernetze aber überall im Land verfügbar sind, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte. Denn nur sie können die dafür notwendigen Glasfaser- und Lichtwellenleiter montieren und kontrollieren, damit der Datenverkehr mit Lichtgeschwindigkeit und hohem Datenfluss auch funktionieren kann. Die eudisa GmbH bietet deshalb eine fundierte Glasfaser- und LWL-Weiterbildung an.

Herstellerneutral und aktuell

?In Deutschland fehlen derzeit die entsprechenden Fachkräfte im Glasfaserausbau. Als Spezialist für Glasfaser- und LWL-Messtechnikgeräte bieten wird daher seit Jahren praxisbezogene Seminare und Workshops an, um die Weiterbildung in diesem Bereich zu forcieren?, so eudisa-Verkabelungsexperte Axel Baumgarten.

Damit die Teilnehmer von den LWL- und Glasfaserschulungen maximal profitieren können, sind die Seminare herstellerneutral und immer auf dem neuesten Stand der Technik. Seit Corona sind die Weiterbildungen zudem auch online verfügbar.

Die Schulungen richten sich in erster Linie an Installateure, Elektriker, Betreiber, Projektleiter, Systemhäuser und IT-Verantwortliche für Glasfasernetzwerke. Weitere Informationen unter https://www.eudisa.com/wissen/glasfaser/.

Die eudisa GmbH ist Anbieter von Messtechnik für Kupfer, Glasfaser und WLAN. Angeboten wird die vollständige Produktpalette vom einfachen Verdrahtungstester auf der physikalischen Ebene (Layer 1) bis zur Reporting-, Monitoring- und Performanceanalyse-Lösung auf der Anwender- und Applikationsebene (Layer 7). eudisa bietet daneben auch Dienstleistungen für komplexe WLAN-Projekte zur Unterstützung von Großkunden oder Systemhäusern an.

Je nach Situation und Erfordernissen können Kunden die Finanzierungsinstrumente Kauf, Leasing, Mietkauf und Miete nutzen. Seminare, teilweise kostenfrei, vermitteln Kunden zusätzlich umfassendes Know-how. Bei der technischen Beratung werden zudem Lösungen für die gestellten Messaufgaben entwickelt.