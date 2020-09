Mehr Power im Büro und Home Office: Neue Delock-Adapter erweitern MacBook-Netzteile um mehrere Anschlüsse

Delock, eine Marke der Tragant Handels- und Beteiligungsgesellschaft, hat zwei hochwertige Adapter für MacBook-Netzteile vorgestellt. Während mit dem Modell 64079 das Original-Netzteil auf?vier USB-Ladeanschlüsse erweitert wird, kann am Delock Adapter 64080 zusätzlich auch ein 4K-HDMI-Monitor oder TV angeschlossen werden. Beide Adapter werden auf die USB Type-C? Buchse der Original-Netzteile gesteckt und eignen sich für Apple-Ladegeräte mit einer Leistung von 61 Watt und 87 Watt.

Mit dem Delock-Adapter 64079 können vier USB-Geräte gleichzeitig geladen werden. Dabei wird das MacBook oder MacBook Pro an die USB Type-C? Power Delivery Buchse angeschlossen. Von den drei zusätzlichen USB-A-Anschlüssen unterstützt eine Buchse den Standard Qualcomm Quick Charge 3.0 für schnelles Laden. So können parallel zum MacBook-Betrieb das Smartphone und das Tablet mit Strom versorgt werden. Der Betrieb wird von einer LED-Anzeige signalisiert.

Der neue Adapter 64080 verfügt über zwei USB-A-Buchsen und überträgt zusätzlich Bild- und Tonsignale über einen HDMI-Anschluss. ?MacBook-Nutzer können damit ihr Monitorbild auf einem zweiten Display erweitern oder auf einem Peripheriegerät in 4K-Qualität spiegeln?, macht die verantwortliche Delock-Produktmanagerin Andrea Nuglisch auf einen wesentlichen Vorteil aufmerksam. ?Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielfältig und reichen von der Video- und Fotoübertragung auf das TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer bis hin zur Beamer-Präsentation auf einer Großbildleinwand im Business.?

Für den HDMI-Anschluss des Adapters 64080 nutzt der Anbieter von Premium IT-Zubehör einmal mehr die Protokollvielfalt, die USB Type-C? und Thunderbolt? 3 bieten. Um auch Anwendern und Interessierten eine verständliche Übersicht über die Vorteile dieser Standards zu geben, haben die Delock-Entwickler unter www.delock.de/infothek/USB-3.2_USB-Type-C/usb-3.2-usb-type-c.html eine umfangreiche Internetseite mit spannenden Informationen erstellt.

Die beiden neuen und praktischen Adapter sind in Sekundenschnelle einsatzbereit und ergänzen das hochwertige Sortiment an USB-Type-C?- und Thunderbolt? 3-Produkten von Delock. Von Kabelverbindungen und Adaptern über Kartenleser und Konverter, bis hin zu Dockingstationen und portablen SSD-Festplatten mit Größen bis zu 480 GB, bietet das Berliner Unternehmen innovative Lösungen um den Leistungsumfang dieser Schnittstellen vollständig zu nutzen. Die Delock-Experten sind Mitglied in der internationalen Thunderbolt?-Entwicklergemeinschaft, in der sie ihre Kompetenzen und Erfahrungen einbringen.

Erhältlich sind alle Delock-Produkte für Händler über die Distributoren ALSO Deutschland GmbH, api Computerhandels GmbH, Herweck AG, Tarox AG und Tech Data GmbH & Co. OHG sowie bei ausgewählten Fachhandelspartnern. Eine Übersicht der Bezugsadressen für Endkunden steht im Internet unter www.delock.de/kaufen/reseller.html zur Verfügung.

Die Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH wurde 1992 von Dipl.- Ing. Ahmad Ebrahimi mit Hauptsitz in Berlin gegründet. 2006 kam eine Niederlassung in Taiwan hinzu. Mit seinen Handelsmarken Delock, Navilock und Delock Lighting hat sich Tragant zu einem bedeutenden Hersteller und Distributor im IT-, Hochfrequenztechnik- und Navigationsbereich entwickelt. Der Fokus liegt ebenso auf technischen Neuheiten und der Entwicklung innovativer Lösungsansätze wie auf der Integration von Nischenprodukten und “Exoten” ins Portfolio. In Kombination mit gezielt nachfragbaren, projektbezogenen Entwicklungen bietet Tragant eine Produktvielfalt, die überzeugt.