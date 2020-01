Mehr Umsätze durch personalisiertes und individualisiertes Marketing von Nabenhauer Consulting

Steinach im Januar 2020 – Das Tool “Personality Check” läutet mit Nabenhauer Consulting die Zukunft im Bereich des personalisierten und individualisierten Marketings ein. Das Tool “Personality Check” revolutioniert den Markt und hilft sich Unternehmer und Selbständigen über viele Fragen mehr Klarheit zu verschaffen, ihre Kunden besser kennenzulernen, sowie Marketing, Verkauf und Vertrieb mit Hilfe von personalisierten Kundenprofilen optimieren. Die Analyse eines Kunden ist unerlässlich im heutigen Business. Mit dem innovativen Tool Personality-Check fühlt sich jeder Kunde angesprochen, dann kann er ein Vertrauen zu ihnen aufbauen und wird andere Shops abweisen, auch wenn die vermeintlichen Angebote dort besser sind. Mehr über die Bedeutung des neuen Tools “Personality Check” für personalisiertes Marketing jetzt im Internet unter: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/

Im Bereich personalisierten und individualisierten Marketing ist Nabenhauer Consulting bekannt als ein führendes und richtungsweisendes Unternehmen mit einer intensiven Fokussierung auf das Kerngeschäft. Aber der Name steht auch für eine dynamische Entwicklung. Mit dem Tool “Personality Check” analysieren die Unternehmer leicht die Persönlichkeit ihrer Kunden anhand deren Geburtsdaten. Mehr brauchen sie dafür nicht verwenden und angeben. Dies schützt sie nicht nur aus datenschutzrechtlicher Hinsicht, sondern kann ihnen auch ermöglichen, dass sie leichter mehr Leads generieren können, um ihre Kundendatenbank konstant zu erweitern. Hier mehr erfahren: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/

Die Vorteile des Tools “Personality Check” liegen auf der Hand: Personality-Check stellt den Unternehmern anhand eines Algorithmus eine umfangreiche Persönlichkeitsanalyse für ihre Kunden bereit, die ihre Kunden für die Selbstanalyse verwenden können. Dabei profitieren sie von einem intelligenten System, dass sich an ihren Kunden anpasst. Ihr Kunde kann leicht in allen Eigenschaften seiner Persönlichkeit erkannt werden. Die Unternehmer beziehen daraus die Daten, die für ihr Business notwendig sind. Dabei handelt es sich um Eigenschaften der Person, die wichtig sind für die Aufrechterhaltung und Verbesserung des personalisierten Marketings. Sie erhalten mit dem Tool “Personality Check” die Möglichkeit, einen umfangreichen Schatz an Triggerworten und die Kategorisierung von neun Kundentypen zu nutzen, die ihnen klare Hinweise darauf geben, welche Eigenschaften auf ihren Kunden zutreffen und welche nicht. Anhand dieser Grundlage können sie ihr Marketing anpassen.

Vieles spricht für einen Erfolg von Nabenhauer Consulting, denn das Tool “Personality Check” konnte bereits eine Reihe von innovativen Produkten erfolgreich im Markt lancieren.