Mehrfach prämiert: Schenck Process gehört zu Deutschlands besten Ausbildern

Bereits zum vierten Mal hat sich das Wirtschaftsmagazin?CAPITAL?zusammen mit der Talentplattform Ausbildung.de und den Personalmarketing-Experten von?TERRITORY?EMBRACE?auf die Suche nach Deutschlands besten Ausbildern gemacht.

Mit dem Ergebnis 5 von 5 möglichen Sternen in der Kategorie Ausbildung und 5 von 5 möglichen Sternen in der Kategorie Duales Studium zählt Schenck Process zu den ausgezeichneten Unternehmen.

Die Umfrage, bei der ein detaillierter Fragenkatalog mit mehr als 90 Fragen beantwortet werden musste, lief von Ende März bis Mitte Juni ? als die gesamte deutsche Wirtschaft im Corona-Modus steckte. Dennoch nahmen mehr als 660 Unternehmen an der?CAPITAL-Studie teil, darunter Dax-Konzerne, große Behörden, viele Mittelständler und Handwerksbetriebe.

Insgesamt 171 der Teilnehmenden Unternehmen qualifizierten sich mit einem Spitzenergebnis von 5 Sternen für den Titel ?Bester Ausbilder?, weitere 101 Unternehmen wurden in der Kategorie Duales Studium mit Bestnoten ausgezeichnet.

Neben dem Titel ?Deutschlands bester Ausbilder? des Magazins?CAPITAL?darf sich Schenck Process über zwei weitere Auszeichnungen dieser Art freuen: Für den Award ?TOP Ausbildung 2020? erzielte das Unternehmen in den Kategorien Ausbildung und Duales Studium ebenfalls die höchstmögliche Punktzahl und sicherte sich damit einen Platz unter den Top 1 Prozent der Ausbilder.

Weiterer Anlass zur Freude bot zudem eine Auszeichnung der?IHK?Rhein Main Neckar. Der Award ?Wir bilden die Besten aus? ehrte einen Auszubildenden des Unternehmens für dessen Bestleistung in den diesjährigen Abschlussprüfungen.

Diese herausragenden Ergebnisse belohnte Schenck Process mit seiner ganz eigenen Nominierung ? dem Social Hero Award. Seit Oktober 2019 honoriert das Unternehmen das außerordentliche soziale Engagement seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dieser internen Auszeichnung. Dafür stellt es nominierten regelmäßig eine Siegprämie zur Verfügung, mit welcher sie ausgewählte soziale Projekte unterstützen können. Weit über 6000? fanden auf diesem Weg ihren Einsatz in verschiedenen lokalen Projekten in den?USA, China, Indien, Australien oder Deutschland. Schenck Process unterstützte so unter anderem sozial benachteiligte Kinder und ihre Familien, die Obdachlosenhilfe, die Renovierung eines Kindergartens oder verschiedene Corona-Hilfsprojekte.

Schenck Process is the global technology and market leader in applied measuring technology. We make processes work in all areas of industry throughout the world. For us that means improving our customer processes in terms of reliability, efficiency, and accuracy. Combining outstanding equipment and extensive process knowledge, we develop and manufacture innovative solutions for weighing, feeding, conveying, thermal processing, pulverizing and classification, screening, mixing and blending, automation, and air filtration applications. We focus on the needs of our customers and support them through the whole lifecycle of a product. For more information, visit schenckprocess.com or contact us here.