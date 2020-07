Mehrwertsteuerumstellung für WDV-Anwender ganz einfach via App

Viel Zeit blieb von der Verkündung der Bundesregierung zur Senkung der Mehrwertsteuer bis zum Stichtag 1.7.2020 nicht. Trotz der Umstände konnte das PRAXIS-Team seinen Kunden 3 Möglichkeiten für die Umstellung anbieten. Im Vorfeld wurden den Anwendern an 5 Webinaren die verschieden Varianten umfangreich erläutert. Highlight waren die ?Sprechstunden? zur Mehrwertsteuerumstellung am 29. und 30.06.2020. Hier konnten sich die WDV-Anwender im definierten Zeitfenster in die Online-Sprechstunde einwählen und vollkommen kostenfrei Fragen abstimmen und die letzten Maßnahmen mit dem PRAXIS-Team besprechen. Letztlich wurden diese von über 250 Teilnehmern dankbar genutzt. Im Ergebnis dessen wurden allen Kunden, egal welche WDV-Version genutzt wird, unbürokratisch und professionell die Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden. Der Großteil der Kunden hat sich für eine eigens entwickelte firmApp entschieden. Die zeitnahe Umsetzung und der schnelle Support beweisen einmal mehr die Kundenorientierung und das professionelle Zusammenarbeiten mit PRAXIS.

Die PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG wurde 1989 in Baden-Württemberg gegründet. Seit 1997 richtet sich der Fokus zunehmend auf die Branchensoftware WDV20xx und damit die Geschäftsprozessintegration von der Ausschreibung bis zur Kostenrechnung und Betriebsdatenerfassung und Terminal-Verwiegung für Zulieferbetriebe und Schüttgutunternehmen im Tief- und Straßenbau. Dazu kommt seit 2011 die IT-Automation und Managed Services von IT-Infrastrukturen für die Anwender der Software. Im Jahre 2012 ist der PxDigiStift? als ergänzendes Erfassungsinstrument eine Bereicherung für alle EDV-Anwender ? dies völlig branchenneutral und bereichsübergreifend. Im Jahre 2013 wurde die softwaregestützte Baustellenlogistik mit BaustellenApp und LeanManagement entwickelt. Bau-Unternehmen im Asphalteinbau und Zulieferwerke werden erstmalig datenseitig vollkommen automatisiert vernetzt. Dadurch ist die PRAXIS EDV- Betriebswirtschaft- und Software- Entwicklung AG das erste deutsche Unternehmen, das diese zukunftsorientierte Vision verfolgt. Wichtig ist hierbei die Schließung von immer größer werdenden Bedarfslücken: IT-Prozess-Automation in zunehmend in homogenen und komplexen IT-Infrastrukturen bei mittelständischen Unternehmen zu einem bezahlbaren Preis. Das 25-köpfige Team ist der Schlüssel zum Erfolg und immer neuen Innovationen in den Branchen der Kies-, Sand-, Steine-, Erden-, Asphalt-, Transportbeton- und Baustoff-Recycling-Unternehmen und deren Werken, sowie den Bau-Unternehmen im Tief- und Straßenbau. Die Vernetzung der PRAXIS Software AG selbst mit den Branchenverbänden und Institutionen sichert das frühestmögliche Integrieren von Vorschriften und spezifischen Parametern in die Branchen-Anwendungen ? und damit hohe Investitionssicherheit für die Kunden.

Mit über 3.500 Anwendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört in der Branchensoftware-Entwicklung WDV20xx für die Schütt-, Veredelungs- und Baustoff- Industrie zu den Marktführern. Durch die gesellschaftliche Integration in der BSM Business Software für den Mittelstand eG erweitert das Systemhaus elementar mit über 200 Fachkräften in den unterschiedlichsten Spezialbereichen die Kompetenz bundesweit.

Im November 2013 folgt die Gründung der PRAXIS Branchen-Software Schweiz GmbH für die Schweiz und Österreich mit eigenem Vertrieb und Kundensupport. Im April 2014 wurde mit PRAXIS Bayern in München das Vertriebs- und Servicekonzept für Bayern und Österreich ausgebaut.

