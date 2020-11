Mein Umgang mit Veränderung

Ein Tagesworkshop zur Selbsterfahrung – wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben auf den 23.1. bzw. 13.2.2021 in Berlin

Dieser Winter hat großes Potential, ganz anders zu werden als alle Winter, die wir erlebt haben. Schon in den letzten Monaten gab es einiges an großen Veränderungen in unserem Leben und Wirtschaften. Spannende Fragen in dieser Zeit sind daher: Wie gehe ich eigentlich mit Veränderungen um? Was sind meine spontanen Reaktionen? Was von diesen Reaktionen und Verhaltensmustern möchte ich verändern, was nicht?

Im Rahmen des Workshops lernen Sie Ihre individuellen Muster und Reaktionen in Veränderung näher kennen und – falls gewollt – beginnen, diese zu verändern.

Weitere Informationen zu Ablauf und Hintergründen des Workshops finden Sie im beigefügten Flyer.