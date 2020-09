Meister-Spleißer fallen nicht vom Himmel

Viele Branchen in ganz Deutschland sind von der Kurzarbeit betroffen ? aber nicht alle. Die Telekommunikationsbranche hat volle Auftragsbücher und sucht händeringend nach Subunternehmen. So benötigen Telekomunternehmen beispielsweise Dienstleister für das Messen und Spleißen beim Verlegen von Glasfaserkabelanschlüssen, die die Hauptglasfaser mit der vom jeweiligen Haushalt, im Keller oder auch direkt in der Wohneinheit verspleißt.

Dafür braucht es wiederum Mitarbeiter aus der Elektro- und Telekombranche, aber auch komplette Quereinsteiger, die durch kurze intensive Schulungen und moderne Geräte das nötige Know-how zur Verfügung gestellt bekommen, um den anstehenden Job sofort übernehmen zu können. Die eudisa GmbH ist hierfür der richtige Ansprechpartner. Der Experte im Bereich test & measurement bietet nämlich nicht nur die erforderlichen Neu-, Gebraucht- und Mietgeräte, sondern auch praxisgerechte Schulungen, Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeiter und Quereinsteiger.

Jahrelanges Praxiswissen und moderneste Kauf- und Mietgeräte

Das Expertenteam von eudisa kennt den hohen Bedarf ihrer Kunden an Mitarbeitern im Bereich Elektro / LWL / Glasfaser ganz genau und kann sie dadurch kompetent mit modernsten Geräten und jahrelangem Know-how unterstützen.

?Das Tückischste an der Glasfasertechnik ist, dass man auf der Baustelle in den seltensten Fällen improvisieren kann, wenn nicht die hundertprozentig richtige Konfiguration an Messtechnik verwendet wird?, so Axel Baumgarten, Fachberater in LWL Fragen der eudisa GmbH. ?Entscheidend ist daher nicht, ob man ein neues oder gebrauchtes Gerät kauft oder mietet, sondern allein die richtige Konfiguration des Geräts. Deshalb beraten wir unsere Kunden auch genau über die richtige technische Ausstattung und geben wertvolle Tipps für die Praxis.?

Spleiß- und Messtechnik-Seminare für Fachmitarbeiter und Neueinsteiger

Fachmitarbeiter und Quereinsteiger, die das notwendige Know-how für die Spleiß- und Messtechnik bekommen wollen, sind bei eudisa genau richtig. Der erfahrene Experte bietet in diesem Jahr an mehreren Terminen zwei praxisnahe Seminare zu Glasfaser und LWL an:

Glasfaser Seminar ? Modul 1: Theorie und Praxis

Basiswissen rund um Verkabelungsstrecken/LWL, und sicherer Umgang mit Mess- und Spleißgeräten

Termine:

Ort: ??????????????? Datum: ?????????

München ????? 23. September 2020 ?????????

München ????? 14. Oktober 2020 ???

Frankfurt ????? 12. November 2020 ??????????

München ????? 09. Dezember 2020

LWL Seminar ? Modul 2: Praxis und handwerkliches Arbeiten

Das eudisa Experten-Team führt an diesem Tag in alle wichtigen Techniken und Praktiken ein und macht auf die gängigsten Fehler aufmerksam.

Termine:

Ort: ??????????????? Datum:

München ????? 24. September 2020 ?????????

München ????? 15. Oktober 2020 ???

Frankfurt ??????13. November 2020 ??????????

München ????? 10. Dezember 2020

Weitere Infos zu den Seminaren erhalten Sie unter https://www.eudisa.com/wissen/glasfaser/

Die Anmeldung für die Seminare erfolgt unter 089/904 10 11 ? 12 oder info@eudisa.com