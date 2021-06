Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte des Managements von Sibanye-Stillwater



Johannesburg, 11. Juni 2021. Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) teilt den Aktionären in Übereinstimmung mit den Abschnitten 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements („die Listings Requirements“) mit, dass Executive Directors und Prescribed Officers („PO“) der Gesellschaft Performance Shares verkauft haben, die am 1. März 2018 („das Zuteilungsdatum“) im Rahmen des The Sibanye Stillwater Limited 2017 Share Plan gewährt wurden.

Name NJ Froneman

Position Vorstandssprecher

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Performance Shares am

Markt zur Deckung der damit

verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 8. Juni 2021

Anzahl der Aktien 165 845

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig – 65.35

Hoch – 66.80

Verkaufspreis – 66.0834

Gesamtwert R10 959 601,47

UnverfallbarkeitsfristDie Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar

Name C Keyter

Position Finanzvorstand

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Performance Shares am

Markt zur Deckung der damit

verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 8. Juni 2021

Anzahl der Aktien 123 998

Klasse der SicherheitStammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig – 65.35

Hoch – 66.80

Verkaufspreis – 66.0834

Gesamtwert R8 194 209,43

UnverfallbarkeitsfrisDie Performance Shares werden am

t dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar

Name RA Stewart

Position Betriebsleiter (PO)

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Performance Shares am

Markt zur Deckung der damit

verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 8. Juni 2021

Anzahl der Aktien 72 179

Klasse der SicherheitStammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig – 65.35

Hoch – 66.80

Verkaufspreis – 66.0834

Gesamtwert R4 769 833,73

UnverfallbarkeitsfrisDie Performance Shares werden am

t dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar

Name JD Mostert

Position Verantwortlicher für

organisatorisches Wachstum

(PO)

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Performance Shares am

Markt

Transaktionsdatum 8. Juni 2021

Anzahl der Aktien 126 856

Klasse der SicherheitStammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig – 65.35

Hoch – 66.80

Verkaufspreis – 66.0834

Gesamtwert R8 383 075,79

UnverfallbarkeitsfrisDie Performance Shares werden am

t dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar

Name R. van Niekerk

Position Technischer Leiter (PO)

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Aktien am Markt, die

am 1. September 2017 und 1. März

2018 zugeteilt

wurden

, um die damit verbundene

Steuerschuld zu

decken

Transaktionsdatum 8. Juni 2021

Anzahl der Aktien 99 397

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig – 65.35

Hoch – 66.80

Verkaufspreis – 66.0834

Gesamtwert R6 568 491,71

UnverfallbarkeitsfristDie Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar

Name TG Nkosi

Position Chief Social Performance

Officer

(PO)

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Performance Shares

am

Markt

Transaktionsdatum 8. Juni 2021

Anzahl der Aktien 100 157

Klasse der Sicherheit Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig – 65.35

Hoch – 66.80

Verkaufspreis – 66.0834

Gesamtwert R6 618 715,09

Unverfallbarkeitsfrist Die Performance Shares werden

am dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar

Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

Endet.

