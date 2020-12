Mendix setzt Wachstumskurs fort und steigert seine Buchungen im Geschäftsjahr 2020 um 75 %

Mendix, Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer im Bereich Low-Code für Unternehmen, hat die wichtigsten Geschäftskennzahlen für das am 30. September beendete Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Bereits früh im Geschäftsjahr konnte das Unternehmen beim Auftragsvolumen den Meilenstein von 100 Millionen US-Dollar überschreiten und schloss das Jahr mit einem starken Buchungswachstum von 75 % gegenüber dem Vorjahr ab.

Auch die Kunden von Mendix zeigten ihre Zufriedenheit mit der Plattform, indem sie zu 96 % ihre Lizenzen verlängerten, womit Mendix in der Cloud-Branche führend ist. Darüber hinaus haben sich fast 200 neue Großkunden für die Low-Code-Plattform von Mendix entschieden, darunter Blue Chip-Marken wie Toyota, Texas Instruments, Chevron, Rolls Royce und Johnson & Johnson.

Die erzielte Verlängerungsrate von 96 % zeigt, wie hoch die Kundenzufriedenheit auf der Mendix-Plattform ist. Viele Mendix-Kunden haben ihre Verträge nicht nur verlängert, sondern darüber hinaus auch erweitert.

?Wenn wir Kunden haben, die ihren Vertrag um einen siebenstelligen Betrag erweitern, zeigt uns das, dass wir unseren Kunden einen signifikanten Mehrwert bieten und unsere Leistungsversprechen erfüllen?, so Derek Roos, Mitgründer und CEO von Mendix.

Das Unternehmen nutzt die Stärke von Siemens Digital Industries Software

Der Siemens-Geschäftsbereich Digital Industries Software, zu dem Mendix gehört, stellt Mendix umfangreiche Ressourcen zur Verfügung. Die globale Präsenz von Siemens erleichtert und beschleunigt den Eintritt von Mendix in neue Märkte und unterstützt dabei insbesondere die aktuelle Expansion in die asiatisch-pazifischen Märkte. Die Infrastruktur, Kontakte und Kunden von Siemens in der Region ebnen Mendix den Weg, um dort zum führenden Low-Code-Anbieter zu werden.

Mendix ist nicht nur eng mit MindSphere, der führenden IoT-as-a-Service-Lösung von Siemens, integriert, sondern auch ein integraler Bestandteil des Siemens Xcelerator Software- und Services-Portfolios. Als Fundament der Cloud-Strategie von Siemens wurde Mendeix zur führenden Low-Code-Plattform für die industriellen Fertigungs- und Prozessindustrien. Dank der Vorteile von Low-Code ist Mendix Vorreiter bei industriellen IoT-, KI- und Edge-Computing-Anwendungen.

?In Zukunft werden wir die Position von Siemens als führendes Unternehmen für Industriesoftware weiter nutzen, um industriellen Unternehmen die Leistungsfähigkeit von Low-Code näher zu bringen?, so Roos weiter. ?Siemens wird auch dazu beitragen, unser Wachstum in nicht-industriellen Segmenten wie Banken, Versicherungen und professionelle Dienstleistungen zu beschleunigen. Die Expertise und die Ressourcen von Siemens sind für Mendix extrem wertvoll und jeder unserer Kunden profitiert davon, unabhängig von der jeweiligen Branche.?

Ausblick: All-in-One Entwicklungsplattform und Mendix Marketplace

Mit den aktuellen Plattform-Updates ist Mendix nun die branchenweit erste „All-in-One“ Low-Code-Plattform, die damit die Anzahl der Bereiche, die von dem Fokus auf Abstraktion und Automatisierung von Mendix profitieren, noch einmal ausgebaut hat. Mithilfe neuer und erweiterter Funktionen können Anwender über Mendix Data Hub einfach auf Daten aus dem gesamten Unternehmen zugreifen, erweiterte KI-Tools zur Verbesserung der Anwendungsqualität nutzen, schneller Automatisierungsanwendungen entwickeln und Multiexperience-Lösungen erstellen, die nahtlos über ein breites Spektrum von Geräten und Touchpoints laufen – und das alles auf einer flexiblen, Cloud-basierten Architektur.

Diese Neuerungen haben in diesem Jahr für breite Anerkennung gesorgt. Von den Analysten von Gartner wurde Mendix zum zweiten Mal in Folge als ?Leader“ im ?Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms? ausgezeichnet. Auch im ?Magic Quadrant for Multiexperience Development Platforms? wurde Mendix von den Gartner-Analysten als ?Leader“ ausgezeichnet – ebenfalls bereits zum zweiten Mal in Folge.

Mendix hat erkannt, dass ein enormer Bedarf an schneller Digitalisierung in Branchen wie Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie an branchenübergreifend relevanter Funktionalität wie beispielsweise im Außendienst besteht. Hierzu entwickelt Mendix modulare Low-Code-Branchenlösungen, die eine hohe Funktionalität bieten, sich nahtlos in die Kernsysteme integrieren und leicht an die individuellen Unternehmensbedürfnisse anpassen lassen. Diese Lösungen werden auf dem neuen Mendix Marketplace angeboten.

Über den Mendix Marketplace sollen Entwickler und Anwendungen auf allen Ebenen mit Ressourcen für das Low-Code-Ökosystem versorgt werden, wie ein Apple App Store für Low-Code-Unternehmenssoftware. Entwicklern stehen Softwarebausteine, Vorlagen, Funktionspakete und vollständig ausgearbeitete Lösungen von Mitgliedern der Mendix Community, Partnern, ISVs und Mendix selbst zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit zu monetarisieren und die Ressourcen zu finden und zu erwerben, die sie benötigen, um ihre innovative App-Idee in die Tat umzusetzen.

?Mit so viel Wind in den Segeln – unseren erweiterten All-in-One Plattformfähigkeiten, dem wachsenden, hochqualifizierten und enthusiastischen Team, unseren Synergien mit Siemens, dem Marketplace-Ökosystem, einem phänomenalen Partnernetzwerk und neuen Vorstößen in den asiatisch-pazifischen Raum – sind wir gut positioniert, um unseren starken Wachstumskurs beizubehalten?, so Roos.

