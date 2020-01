Messe Buddha & Balance, der Vortrag von Frank Zacharias zum Thema “Reiki in der Schwangerschaft”

Die interessierten Besucher des Vortrages “Reiki und Schwangerschaft” erwarten folgende hilfreiche Inhalte:

Der interessierte Vortrag -Besucher erhält hilfreiche Tipps wie Reiki vor der Schwangerschaft unbewusste Ängste harmonisiert. Des Weiteren erfährt der interessierte Zuhörer, wie Reiki die hormonelle Umstellung in einer ausgeglichenen und entspannten Ebene hallt.

Der Zuhörer erfährt welche Möglichkeiten es gibt mit Reiki die vielfältigen Beschwerden während der Schwangerschaft zu lindern. Reiki geben während der Geburt? Ja! Auch hierzu gibt es für den interessierten Zuhörer des Vortrages einige hilfreiche Tipps, die er mit nach Hause nehmen kann. “DAS KIND IST DA – HURRA!” Reiki beim Neugeborenen anwenden und den heranwachsenden Kindern!?

Tipp: Dieser Vortrag ist auch etwas für werdenden Väter! 🙂

Über die Messe: Buddha & Balance

Die Messe “Buddha & Balance” ist längst weit mehr als nur eine Gesundheitsmesse. Als Magnet für alle Gesundheitsinteressierte treffen sich Gleichgesinnte mit offenem Herzen. Die Aussteller wachsen schnell zusammen und zelebrieren die Messetage fast wie ein Familientreffen. Jede Messe findet unter einem anderen Motto statt.

Über das Messe- Motto: Sanftmut & Stärke

Spüre deine Offenheit für das Leben. Sanftmut geht von dir aus, weil in deinem Inneren die Liebe wohnt. Du weißt die Quelle ist in dir. Mehr musst du nicht wissen. Denn es ist alles ganz einfach. Die Liebe erfüllt dich mit der Kraft die du brauchst. Du rufst sie an und sie erhört dich?

Was die Besucher bei Buddha & Balance 2 Tage lang erwartet: Meditationen, Visualisierungen, Gespräche, Vorträge, Musik, Kunst u.v.m. die inspirieren und neue Impulse geben.

Die Messe Buddha & Balance unter dem diesjährigen Motto Sanftmut & Stärke, findet vom Samstag den 01.02.2020 Uhr 11:00-18:00 und am Sonntag den 02.02.2020 Uhr 11:00-17:00, in der Volkshochschule Wedel, ABC-Straße 3 in D-22880 Wedel statt.

Die Eröffnung der Messe am Samstag den 01.02.2020 um Uhr 11:15 beginnt mit Meditation, mit Barbara Teßmer und Heiko Frehse. Danach folgt der Vortrag von Frank Zacharias um Uhr 11.45 in (U4) zum Thema “Reiki in der Schwangerschaft – erstaunliche Hilfe”.

Martina und Frank Zacharias vom Reikizentrum-Harburg begrüßen auch Dich an ihrem Stand.

Lass Dir dort auch die ReikiHere-App vorstellen. Die ReikiHere – App hilft dem Reiki Anfänger ab dem 1. Grad bis hin zum Reiki “Profi”, sich -endlich- auf das Wesentliche zu konzentrieren:

Heilende Energie fließen lassen! Die praktische App! Behandlungsanleitung für viele Krankheitssymptome & Reikibehandlungen für Handy und Tablet Deine Fragen können dort direkt beantwortet werden.

Über Frank Zacharias

Profitiere von Frank Zacharias und seinen mehr als 15 Jahren Erfahrungen auf diesem Gebiet, denn Frank Zacharias ist Reikilehrer der fünften Generation in der direkten Meisterlinie zu Phyllis Lei Furomoto. Ein Reiki-Lehrer ist kein spiritueller Guru, der die völlige “Erleuchtung” erlebte, sondern ein Mensch, welcher sich – mit all seinen Stärken und Schwächen – auf den Weg der persönlichen Entwicklung begeben hat und nun das, was seine Erfahrungen und sein Wissen geworden ist, an andere “Suchende” weiter gibt.

###

Medien Kontakt:

Name: Frank Zacharias

Telefon 040-521 661 00

E-Mail: frank.zacharias[@]reikihere.de

Webseite: https://reikihere.blog

Newsroom: https://reikihere.blog/presse-news/