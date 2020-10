Messe Erfurt – Beliebte Sport- und Outdoormesse sport.aktiv, mit neuem Termin und Deutschlands 1. Adventure RUN

.

sport.aktiv 2021

10. – 11. April 2021, Messe Erfurt

Die beliebte Sport- und Outdoormesse sport.aktiv startet ab 2021 mit einem neuen Termin im Kalender und belebt die drei Hallen wie kaum eine andere Messe. Vom 10. bis 11. April warten Mitmach-Aktionen, Teststrecken und die Sommertrends 2021 auf kleine und große Besucher der sport.aktiv.?

Von Outdoor, über Radsport, Kinder- und Vereinswelt bis hin zu Winter- und Trendsport: fünf Themenwelten laden zum Entdecken und Ausprobieren ein. Sportler, Familien und Fitnessfans können sich austoben, neue Trends probieren und in die Fitness-Community einsteigen. Die Besucher erwartet eine bunte Ausstellervielfalt vor Ort und viele abwechslungsreiche Highlights. Dabei gilt: Nicht nur schauen, sondern aktiv bei den zahlreichen Aktionen mitmachen.

Neben energiegeladenen Messehallen und einem sportlich gehaltenen Freigelände wird es zur kommenden Veranstaltung ein weiteres großes Highlight geben. Der ?Legend of Cross? Erfinder und Olympiasieger Nils Schumann bereitet auf den 6.000 m? Fläche der Halle 1 und im Freigelände einen einzigartigen Adventure RUN vor. ?Die Gegebenheiten auf der Messe Erfurt sind perfekt für unser Vorhaben, einen Hindernislauf für die ganze Familie zu organisieren. Neben einer Familienstrecke wird man auch die Profis schwitzen sehen, auch ein Promilauf ist in Planung. Wir stecken bereits mitten in den Vorbereitungen und freuen uns sehr auf die sport.aktiv und unseren Lauf.? so Nils Schumann. Die Besucher erwartet die ganze Vielfalt des Sports auf dem Gelände der Messe Erfurt.

Alle Informationen und Tickets zur ?sport.aktiv? am 10. und 11. April 2021 erhalten Sie unter: www.sportaktiv-erfurt.de.

Weitere Infos und aktuelle Highlights der Vorbereitung auf unserer Instagram und Facebook Seite: erfurt.sport.aktiv

Als zweitgrößter Messestandort in den neuen Bundesländern hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Verbänden und viele weitere Institutionen in der schnellen Mitte Deutschlands etabliert. Jährlich finden mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besuchern auf über 25.070 m? überdachter Ausstellungsfläche und 21.600 m? Freigelände in der Messe Erfurt statt.