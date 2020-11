Messe-Verschiebung der “Modell Leben” vom Februar in den Juni

Mit Blick auf die bevorstehenden Wintermonate und das damit einhergehende zu erwartende hohe Infektionsgeschehen in der COVID-19-Pandemie, entscheidet sich die Messe Erfurt gemeinsam mit dem MOBA ? Modellbahnverband Deutschland e.V. und den anderen Partnern der Thüringer Modellbaumesse, die regulär Anfang Februar stattfindende Messe Modell Leben vom 18. bis 20. Juni 2021 durchzuführen.

?Mit der Verlegung der Messe in den Sommer, in dem jegliches Infektionsgeschehen, egal ob von Grippe, Covid-19 oder anderen, erwartungsgemäß eher gering ist, wollen wir die Durchführung der Modell Leben im kommenden Jahr sichern.? so Messegeschäftsführer Michael Kynast. Die starken Fachpartner, u.a. der führende deutsche Modellbahnverband MOBA, unterstützen dieses Vorhaben. Der MOBA wird 2021 zum fünften Mal Teil der Modell Leben sein und seine schönsten Bahnen präsentieren.

Den Ausstellern, Besuchern und all den Vereinen, die mit ihren Angeboten nach Erfurt kommen, sollen die bestmöglichen Rahmenbedingungen geboten werden. Das bedeutet aktuell neben einer modernen Messeinfrastruktur, vor allem eine sichere Teilnahme in puncto Infektions- und Gesundheitsschutz. ?Das maßgeschneiderte Hygienekonzept der Veranstaltung soll allen Mitwirkenden eine unbeschwerte und wie in den Vorjahren erlebnisreiche Messeteilnahme ermöglichen.? so die Projektverantwortliche Carmen Wagner.

Auf 18.000 Quadratmetern präsentierten 2020 zur Modellbaumesse in Erfurt über 100 Vereine und Händler ihre Modell-Anlagen und Equipment für Modellbaufans. Ferngesteuerte Züge, Schiffe, Fahrzeuge jeglicher Art, Drohnen und Karussells boten ein abwechslungsreiches Spektakel im Miniaturformat.

Als zweitgrößter Messestandort in den neuen Bundesländern hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Verbände und viele weitere Institutionen in der schnellen Mitte Deutschlands etabliert. Jährlich finden mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besuchern auf über 25.070 m? überdachter Ausstellungsfläche und 21.600 m? Freigelände in der Messe Erfurt statt.