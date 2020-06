Messen auch ohne Messen – Softing IT Networks startet einen “Online-Messe-Sommer”

Vom 15. Juni bis 15. August veranstaltet Softing IT Networks einen ?Online-Messe-Sommer?. Nach dem Ausfall nahezu aller Veranstaltungen und vor allem nach Absage der Light & Building nimmt das Unternehmen nun selbst das Heft in die Hand und bietet der Messtechnik-Fachwelt eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten an. Teilnehmer haben beispielsweise die Möglichkeit, einen virtuellen Termin für die Beratung zu einzelnen Produkten oder mit dem technischen Support wahrzunehmen. Außerdem sind laufend spezielle Angebote, Experten-Tipps und Gewinnspiele geplant. Ein besonderes Highlight sind die 15 Webinare. Hier können Interessierte alles rund um das Thema IT-Verkabelung erfahren. Alle Informationen zum Messe-Sommer unter https://itnetworks.softing.com/online-messe/.

?Die Absage der Light & Building war der Auslöser. Wir wussten, wir müssen jetzt etwas unternehmen, um weiterhin in Kontakt mit der Fachwelt und unseren Kunden zu bleiben?, erklärt Matthias Caven, Vertriebsleiter der Softing IT Networks. So ist die Idee des virtuellen Messe-Sommers entstanden. Dabei wollte der Vertrieb gemeinsam mit dem Marketing vor allem zwei Ziele erreichen: Zum einen sollte den Gerätenutzern der direkte Austausch mit dem Vertrieb und dem technischen Support ermöglicht werden, zum anderen wollten die Mitarbeiter des Unternehmens auch weiterhin ihr Fachwissen vermitteln.

Termin-Tool und Webinare

Deshalb wurde im ersten Schritt ein Kalender-Tool integriert, durch das Personen, die an speziellen Produkten interessiert sind, direkte Termine anfragen können. Nach der Terminbestätigung findet im Anschluss ein virtueller Austausch zum gewünschten Thema statt. Außerdem werden der Fachwelt insgesamt 15 Webinare angeboten. Hier ist einerseits das Ziel, Grundlagen wie beispielsweise zu Glasfaserverkabelung oder zu den Themen Verifizieren, Qualifizieren oder Zertifizieren zu vermitteln. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, fortgeschrittene Fragestellungen zu klären, etwa Updates zu Verkabelungsnormen 2020 zu diskutieren oder sich mit PoE Grundlagen und Messtechnik vertraut zu machen.

Darüber hinaus sollen aber auch klassische Messe-Aktionen nicht zu kurz kommen. Ab 15. Juni wird es eine spezielle Sommer-Promotion geben, sowie wöchentlich wechselnde Experten-Tipps und viele Neuigkeiten die den Softing IT Networks Messe-Sommer zusätzlich für alle Teilnehmer spannend machen sollen.

Softing IT Networks, früher Psiber Data, wurde 2003 gegründet und gehört seit 2014 zur Softing AG. Softing IT Networks ist Hersteller elektronischer Messgeräte auf Spitzenniveau zur Leistungsqualifizierung, Zertifizierung und Dokumentation komplexer IT-Verkabelungssysteme. Ob Telekommunikation, Datenbanken, Mainframes, Anlagenbau oder Rechenzentren – die professionellen Messgeräte von Softing IT Networks erleichtern die Leistungsoptimierung der Datenübertragung durch robuste und sichere Verbindungen über den gesamten Lebenszyklus eines IT-Netzwerks. Weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und zum Vertrieb von Softing IT Networks: itnetworks.softing.com