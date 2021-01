MESSEN WIR ERFOLG FALSCH? – Gemeinwohl-Ökonomie startet Projekt mit Hochschule Darmstadt

Darmstadt, 21.01.2020. Woran misst man Erfolg? An Kundenzahl? Umsatz? Gewinn? Oder doch an etwas anderem? ?Wir haben ein Messproblem!?, so die Gemeinwohl Ökonomie (GWÖ) Darmstadt.Die gemeinnützige Organisation, welche deutschlandweit agiert und seit 2020 auch eine Darmstädter Regionalgruppe hat, möchte die Art, wie Erfolg gemessen wird ändern. Hierbei soll der Fokus klar auf das Gemeinwohl, wie es im Grundgesetz verankert ist, gesetzt werden. Das heißt, den Fokus auf Nachhaltigkeit und Soziales zu setzen, damit zukünftige Generationen durch konkrete Gesetze und Maßnahmen davon langfristig profitieren. Ihr Mittel: Eine Bilanzmatrix, welche als Messinstrument für das Gemeinwohl von Darmstädter Unternehmen und Organisationen fungiert. Hierbei werden Grundwerte wie Nachhaltigkeit, Menschenwürde oder Solidarität als Kriterien herangezogen. Dies soll den Unternehmen helfen, ihr Engagement von einer unabhängigen Institution bestätigen lassen zu können. Gleichermaßen den Nutzenden, Orientierung über die Gemeinwohlfaktoren der Unternehmen und Organisationen geben. Darüber hinaus soll die Gemeinwohl-Bilanz Anreize schaffen sich kontinuierlich in den genannten Faktoren zu verbessern. Wichtig für den Antrieb zur Umsetzung sind besonders Politik & Bürger*innen, welche das Gemeinwohldenken annehmen.