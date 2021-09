Messepräsenz und VR-Auftritt zur Workspace Expo: DewertOkin zeigt weiterentwickelte Office-Antriebstechnik

Hybrider Auftritt auf der diesjährigen Workspace Expo: Die DewertOkin GmbH präsentiert ihr weiterentwickeltes Produktportfolio sowohl am Messestand vor Ort in Paris (Stand C22/D21) als auch digital in einer Virtual-Reality-Umgebung unter www.dewertokin-vr-events.com. Auf Europas führender Fachmesse für Design, Büromöbel und -gestaltung zeigt DewertOkin vom 5. bis 7. Oktober 2021 unter anderem seine leistungsstarken Hubsäulen ID461.3, intelligente Steuereinheiten und Bedienelemente sowie komplette Systemlösungen für höhenverstellbare Office-Möbel. Darüber hinaus stellt DewertOkin sein neues Schreibtischsystem für ergonomische Gaming-Anwendungen vor.

„Der Siegeszug ergonomischer Büroarbeitsplätze setzt sich auch in diesem Jahr fort. Es ist und bleibt das Trendthema im Firmen-Office und zunehmend auch im wachsenden Homeoffice-Bereich“, sagt Rajani Peters, International Area Manager Office. „Mit unseren weiterentwickelten Antriebs- und Systemlösungen der Marke OKIN bieten wir Möbelherstellern nicht nur leistungsstarke und zuverlässige Komponenten mit einem hohen Maß an Komfort für den Nutzer. Wir setzen mit unseren Produkten zudem auf maximale Designfreiheit und Flexibilität bei der Auslegung ergonomischer Büromöbel.“

Zu den ausgestellten Produkten in Paris gehören die ID461.3-Hubsäulen, welche durch ihre Inline-Bauweise einen großen Gestaltungsspielraum bieten und sich mühelos in unterschiedlichste Tischrahmenkonstruktionen integrieren lassen. Durch den Einsatz spielarmer Gleitführungen in Kombination mit einer Druckkraft von bis zu 800 N und einem flüsterleisen Betrieb erfüllen die Hubsäulen selbst anspruchsvollste Anforderungen. In Verbindung mit intelligenten Steuereinheiten (zum Beispiel DB02), Bedieneinheiten der DH-Serie (zum Beispiel DH02.04), sowie stabilen und stufenlos einstellbaren Tischgestellen (zum Beispiel Benching-System) erhalten Anwender umfangreiche Komplettsysteme mit hoher Funktionalität und Flexibilität hinsichtlich Farbe und Design.

Erweiterung um ergonomische Gaming-Lösungen

„Das Homeoffice ist heute häufig mehr als ein reiner Arbeitsplatz: Zahlreiche Arbeitnehmer nutzen ihr Office im Feierabend für das Gaming. Dabei wächst auch in der Freizeit die Sensibilität für Ergonomie und rückenschonende Produkte, die für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden können“, betont Rajani Peters. Mit dem Schreibtisch-Tischsystem DS2 bietet OKIN jetzt auch eine ansprechende Lösung für Gamer. Es verfügt über längenverstellbare Rahmenkomponenten, zwei leistungsstarke Hubsäulen und farblich abgestimmte Tischfüße. Der längenvariable Tischrahmen besteht aus einem mehrteiligen Stahlrohrgestell mit seitlichen Profilen und eignet sich für Tischplatten mit einer Länge von 1.100 bis 1.800 mm. Das System lässt sich auf eine maximale Höhe von 1.190 mm mit einer Verstellgeschwindigkeit von 35 mm/s verfahren. Die roten Hubsäulen in Kombination mit einem schwarzen Tischgestell und schwarzen Füßen verleihen dem Tisch einen modernen Look, wobei die Farbgebung und Pulverbeschichtung je nach Kundenwunsch anpassbar sind.

Auf dem Messestand in Paris erwartet Besucher neben zahlreichen Exponaten ein Virtual- und Augmented-Reality-Bereich, der eine interaktive Präsentation der Produkte, Systemlösungen und Applikationen in Realgröße ermöglicht. Ergänzend zur Messe in Paris bietet DewertOkinzeitgleich ein eigenes VR-Event zur Workspace Expo an, falls Interessenten nicht nach Paris reisen können.

Die DewertOkin GmbH stellt auf der Workspace Expo 2021 vom 5. bis zum 7. Oktober an Stand C22/D21 aus. Parallel können sich Interessierte auf www.dewertokin-vr-events.com vorab registrieren, um am virtuellen VR-Event zur Messe teilzunehmen. Hier finden Teilnehmer ebenfalls die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner.

Die DewertOkin GmbH ist ein international agierender Hersteller von Antriebs- und Systemtechnik. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt unter anderem Einzel- und Doppelantriebe, Hubsäulen, Bedienelemente und Steuerungen. Produkte von DewertOkin kommen in den Bereichen Bedding, Seating, Medical und Office zum Einsatz. Die Produkte sind durch DIN EN ISO 9001:2015 und CB-Prüfreport zertifiziert.