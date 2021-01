Metalac AD wird Auconet BICS zur Kontrolle, Sicherung und Verwaltung seines Business IT-Netzwerks einsetzen

Metalac AD wird Auconet BICS (Business Infrastructure Control System) einsetzen, um ihr Unternehmens-IT-Netzwerk zu steuern, zu sichern und zu verwalten. Metalac AD aus Gornji Milanovac, Serbien, ist ein regionaler Marktführer in der Herstellung von feinem Kochgeschirr. Metalac AD ist vor allem für emailliertes, rostfreies und antihaftbeschichtetes Kochgeschirr bekannt, das in mehr als 25 Länder weltweit exportiert wird.

Mit einer permanenten Strategie der Anpassung und Investition in Personal und neue Technologien schafft es Metalac AD, seine führende Position auf dem Markt zu halten. Die Geschäftsprozesse laufen auf Infor LN als ERP-Plattform, um permanente Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu ermöglichen.

„Wir haben unser Geschäft mit der Infor-Plattform aktiviert und jetzt unsere IT mit Auconet BICS. Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter Lösungen haben werden, die ihre tägliche Arbeit auf die nächste Stufe heben“, sagt Vojin Vukadinovi?, Executive Director für R&D, IT und Marketing.

Die IT-Abteilung unterstützt die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf durch ein zentralisiertes Geschäftsinfrastrukturnetzwerk. Dabei hilft Auconet BICS als eine Lösung, die ein Höchstmaß an Transparenz und Kontrolle schafft, die kritische Ressourcen überwacht und Managementaufgaben automatisiert, um die volle Kontrolle über die Geschäftsinfrastruktur zu erhalten.

?“Wir haben Auconet BICS in einem anderthalb Monate langen Proof of Concept evaluiert. Von Anfang an konnten wir feststellen, dass Auconet BICS unser gesamtes Netzwerk von einem einzigen Kontrollpunkt aus sichtbar und verwaltbar macht. Das macht es uns in der IT möglich, all unsere verstreuten und vielfältigen Geschäftsinfrastrukturen vom Hauptquartier aus zu entdecken, zu verwalten und zu schützen. Wir waren auch sehr zufrieden mit der Unterstützung durch die Auconet-Berater“, sagt Slobodan Raj?i?, Manager of IT Support.

Über Auconet

Auconet wurde 1998 von einem deutschen Ingenieurteam mit langjähriger Erfahrung im IT Operations Management gegründet. Das Unternehmen bietet Lösungen für Informationstechnologie, Netzwerkmanagement, Netzwerksicherheit, IT-Infrastrukturmanagement, Cloud, Netzwerkautomatisierung und Business Infrastructure Management.

Auconet BICS ist die ITOM-Plattform der nächsten Generation zur Steuerung großer und heterogener Unternehmensnetzwerke. BICS bietet nicht nur Netzwerkinfrastrukturmanagement für alle Geräte und Endgeräte der Hersteller, sondern dient auch als Basis für eine neue Generation des IT-Infrastrukturmanagements.

Auconet ist seit Anfang 2018 Teil der Beta Systems Group.

Unternehmenskontakt:

Auconet GmbH

An den Treptowers 1

12435 Berlin

Tel. +49 (0) 30 254 690-0

Fax: +49 (0) 30 254 690-199

info@auconet-it.com

www.auconet-it.com

