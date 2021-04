Metalle für die Automobilbranche der Zukunft

Regierungen aller Länder streben nach Lösungen, um Klimaziele zu erreichen. Energiespeichersysteme und emissionsarmer oder emissionsfreier Transport und Verkehr spielen eine bedeutende Rolle.

Für diverse Bereiche wie den Schwerlastverkehr, den öffentlichen Nahverkehr, aber auch für Busse oder Schiffe könnte sich die Wasserstofftechnologie als Antriebsform der Zukunft entwickeln. Der Rohstoff dabei, der wichtig für den Katalysator ist, ist das Platin.

Der Platinmarkt wies im Jahr 2020 ein Defizit auf. Denn Produktionsausfälle, reduziertes Recycling und Schließungen aufgrund Corona überwogen den pandemiebedingten Nachfragerückgang bei Automobilen. Dies gilt auch für den Platin-Schmuckbereich. Gestiegen war zudem die Investitionsnachfrage bei Platin, Barren, Münzen und ETFs waren gefragt. Auch für das laufende Jahr wird wieder ein Defizit erwartet.

Zu den großen Platin -und Palladium-Produzenten gehört Sibanye-Stillwater (www.sibanyestillwater.com) – https://www.youtube.com/watch?v=ULyqazFGNSA -, ein Unternehmen, das auch als Goldproduzent bedeutend ist. Die Projekte liegen in Südafrika und in den USA. Dazu kommt noch ein Engagement in einem Lithiumprojekt in Finnland.

Lithium ist wichtiger Bestandteile der Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen. Auch beim Lithium droht dieses Jahr wieder ein Defizit. Der Absatz von Elektrofahrzeugen steigt an und Unternehmen mit Lithium wie Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=5lyDd4I_tWQ&t=77s – dürften gut dastehen. Millennial Lithium besitzt zwei hochwertige Lithiumprojekte in Argentinien im Lithiumdreieck. Diese enthalten Batterie-Lithium in bester Qualität.

