Metallurgieprogramm anhand einer Massenprobe (1 Tonne) aus der Lagerstätte Kasiya bestätigt hervorragende Ausbeute und Rutileigenschaften



Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich bekannt zu geben, dass die metallurgischen Testarbeiten unter Verwendung einer Massenprobe aus der vom Unternehmen betriebenen Lagerstätte Kasiya in Malawi – einer großen, in Saprolith eingebetteten Rutillagerstätte mit hochgradigen Erzvorkommen – hervorragende Ergebnisse geliefert haben. Die Ergebnisse zeigen, dass mit Hilfe von einfachen, herkömmlichen Verarbeitungsmethoden ein hochgradiges Rutilprodukt in Premiumqualität mit einer hohen Ausbeute hergestellt werden kann.

HIGHLIGHTS

– Rutil mit erstklassigen Eigenschaften: 96,3 % TiO2 und geringe Verunreinigungen

– Hervorragende Rutilgesamtausbeute aus verarbeitetem Beschickungsmaterial: 98,3 %

– Sehr vorteilhafte Produktkorngröße d50 von 145 µm

– Einfaches, herkömmliches Prozessflussdiagramm

– Erste Produktvermarktungsmaßnahmen wurden eingeleitet: Proben werden an wichtige Endverbraucher, einschließlich TiO2-Pigmenthersteller, ausgeliefert

– Die erste Mineralressourcenschätzung ist nun im 4. Quartal 2020 geplant, um zusätzliche Bohrergebnisse einzubinden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53315/200909 Bulk Sample Testwork FINAL_DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1: Mikroskopische Aufnahme von Sovereigns erstklassigem Rutilkonzentrat

Dr. Julian Stephens, Geschäftsführer von Sovereign, erklärt:

Dass wir in der Lage sind, mit einfachen, herkömmlichen, branchenüblichen Verarbeitungsmethoden ein erstklassiges Rutilprodukt mit einer hervorragenden Ausbeute zu erzielen, ist für das Projekt Kasiya und für das Unternehmen ein wichtiger Meilenstein. Dieses außergewöhnliche metallurgische Resultat in Verbindung mit den jüngsten spektakulären hochgradigen Bohrergebnissen bestätigt uns in unserer Meinung, dass sich Kasiya zu einem Rutilprojekt von internationaler Bedeutung entwickeln könnte.

RUTIL MIT HERVORRAGENDEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kasiya ist die große, in Saprolith eingebettete, hochgradige Rutillagerstätte des Unternehmens, die aktuell einen Mineralisierungshorizont von mehr als 7,5 km Streichlänge und Mächtigkeiten von bis zu 3 km aufweist. Die hochgradige Rutilmineralisierung beginnt ab Oberflächenniveau und ist in weiches, leicht durch Grabungen freilegbares Saprolithgestein eingebettet und in verschiedenen Richtungen offen. Sovereign plant, die erste JORC-konforme Mineralressourcenschätzung für Kasiya im 4. Quartal zu veröffentlichen, um auch die zusätzlichen Bohrergebnisse mit den Erweiterungen einzubinden.

Das Unternehmen konnte im Rahmen der metallurgischen Untersuchungen einer Massenprobe von 1.000 Kilogramm mineralisiertem Material, das aus dem Vorzeigeprojekt, der Lagerstätte Kasiya extrahiert wurde, beeindruckende Ergebnisse erzielen. Auf Basis dieser hervorragenden chemischen Parameter sollte sich das aus dem Projekt Kasiya geförderte Rutil für alle wichtigen Endverbrauchermärkte eignen, unter anderem als Beschickungsmaterial für die TiO2-Pigmenterzeugung sowie für die Titanmetall- und Schweißpulvermärkte.

Tabelle 1: Vergleich der Eigenschaften von Sovereigns Rutilprod

ukt

mit jenen führender internationaler Produzenten

BestandteilMalawi-RutSierra-RutRBM Kwale Namakwa-Sa

il il (Rio (Base nde

(Sovereig Tinto) Resources

n) (Iluka) ) (Tronox)

TiO2 % 96,27 96,29 93,30 96,18 94,50

ZrO2+HfO% 0,52 0,78 1,30 0,72 1,10

2

SiO2 % 1,18 0,62 2,00 0,94 2,00

Fe2O3 % 0,59 0,38 0,70 1,25 0,8

Al2O3 % 0,41 0,31 0,90 0,23 0,6

Cr2O3 % 0,12 0,19 0,11 0,17 0,14

V2O5 % 0,66 0,58 0,40 0,52 0,33

Nb2O5 % 0,39 0,15 0,30 – 0,04

P2O5 % 0,01 0,01 0,03 0 0,02

MnO % 0,01 0,01 – 0,03 0,4

MgO % 0,02 0,01 – 0,1 0,01

CaO 0,01 0,01 – 0,04 0,04

S % 0,01 <0,01 <0,05 - 0,01

U+Th ppm39 26 100 – –

Teilchenµm 145 – 124 – 124

größe

d50

Iluka ist Iluka Resources Limited; Rio Tinto ist Rio Tinto

plc

; Base Resources ist Base Resources Limited; Tronox ist Tro

nox

Holdings plc. – wurde nicht veröffentlicht. Quelle:

RBM-Daten stammen von einer Präsentation im Rahmen der World

Titanium Resources Ltd TZMI Conference im November 2011

(aktueller Stand: Januar 2012); Daten zu Sierra-Rutil,

Kwale und Namakwa-Sanden stammen aus einem

BGR-Bewertungsbericht mit dem Titel Heavy Minerals

of Economic Importance 2010.

Die gesamte Korngrößenverteilung von Rutil aus der metallurgisch untersuchten Massenprobe aus dem Projekt Kasiya auf Basis von QEMSCAN ist in den nachfolgenden Abbildungen 2 und 3 ersichtlich. Die Teilchengröße d50 von 145 µm gilt als erstklassig und lässt darauf schließen, dass sich das Produkt für alle wichtigen Endverbrauchermärkte eignet.

Es ist bekannt, dass eine Teilchengröße von über 75 µm für gewöhnlich von Pigmentherstellern, dem größten Absatzmarkt für natürliches Rutil, bevorzugt wird. Produkte, in denen die unter 75 µm Anteile enthalten sind, würde man in anderen Endverbraucher-Zielmärkten bewerben oder dem Beschickungsmaterial für die TiO2-Pigmenterzeugung beimengen. Eine umfassende Marktbewertung von verschiedenen Rutilprodukteigenschaften für eine Reihe von Endverbrauchermärkte soll im Rahmen einer von Sovereign geplanten Scoping-Studie erfolgen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53315/200909 Bulk Sample Testwork FINAL_DE_Prcom.002.png

Abbildung 2. Balkendiagramm mit der Größenverteilung von Sovereigns erstklassigem Rutilprodukt aus Kasiya

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53315/200909 Bulk Sample Testwork FINAL_DE_Prcom.003.png

Abbildung 3. QEMSCAN-BIld von Sovereigns erstklassigem Rutilprodukt aus Kasiya

METALLURGISCHE TESTARBEITEN ANHAND EINER MASSENPROBE

Die Testarbeiten wurden im international anerkannten Labor von Allied Mineral Laboratories (AML) in Perth (Australien) durchgeführt.

Eine mineralisierte Probe von rund 1.000 kg wurde aus einer Reihe von Bohrlöchern aus verschiedenen Bereichen der Lagerstätte Kasiya zusammengesetzt. Die Probe wies einen Erzgehalt (Head Grade) von 0,96 % verwertbarem Rutil auf. Die Testarbeiten konzentrierten sich auf die Herstellung eines einzigen Schwermineralprodukts, Rutil, doch visuelle Beobachtungen und die Analyse der Daten deuten darauf hin, dass Graphit ein potenzielles Nebenprodukt sein könnte. Es wird derzeit geprüft, ob ein grobflockiges Graphitprodukt gewonnen werden kann.

Das Material wurde über ein herkömmliches Fließbild für Mineralsande verarbeitet, das sich aus folgenden Teilschritten zusammensetzt:

– Siebung und Größenbestimmung

– Entschlammung

– Aufstromklassierung (UCC) und Nasskonzentration über Schwerkraftabscheider (Spiralen)

– Zerreibung; und

– Mineralabscheidung mit Hilfe von elektrostatischen und magnetischen Methoden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53315/200909 Bulk Sample Testwork FINAL_DE_Prcom.004.png

Abbildung 4. Vereinfachtes Fließbild, das für die metallurgischen Tests mit der Massenprobe aus Kasiya entwickelt wurde

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53315/200909 Bulk Sample Testwork FINAL_DE_Prcom.005.png

Abbildung 5 & 6. Links: Verarbeitung von Rohmaterial mit Trommelsieb &

Rechts: Material mit Kornübergröße (+ 2 mm)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53315/200909 Bulk Sample Testwork FINAL_DE_Prcom.006.png

Abbildung 7 & 8. Links: Aufbau des Schwerkraftabscheiders (Spirale) für die Verarbeitung des entschlammten und gesiebten Materials &

Rechts: Detailaufnahme des Schwerkraftabscheiders in den frühen Prozessphasen

Stellungnahme des Sachverständigen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Gavin Diener, einer kompetenten Person, die Mitglied der AusIMM ist, zusammengestellt wurden. Herr Diener ist ein Direktor von Allied Mineral Laboratories Pty Ltd (AML), einem unabhängigen Analyselabor für Mineralsande, und ist kein Anteilseigner von Sovereign Metals Limited. Herr Diener verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves” zu qualifizieren. Herr Diener stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten, die auf seinen Informationen basieren, in dem Bericht in der Form und dem Kontext, in dem er erscheint, zu.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse und QEMSCAN beziehen, basieren auf Daten, die von Dr Julian Stephens, seines Zeichens Sachverständiger (Competent Person) und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt wurden. Dr, Stephens ist Geschäftsführer von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien und nicht notierten Optionen von Sovereign Metals Limited. Dr Stephens verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Dr Stephens stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, angenommen, voraussichtlich, geplant und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

Diese ASX-Ankündigung wurde vom Geschäftsführer des Unternehmens, Julian Stephens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

